تسهیلات اعطایی تجهیز موسسات قرآنی در کشور دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌علی خواجه‌پیری ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش فعالان و قرآن آموزان برتر مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این بودجه در گذشته برای هر موسسه پنج میلیون تومان بوده است، اظهار داشت: این مبلغ در حال حاضر به 10 میلیون تومان افزایش یافته است.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌‌های قرآنی کشور به طرح تقویت مربیان مهدهای کودک به همکاری سازمان بهزیستی اشاره کرد و یادآور شد: در مرحله اول این طرح 12 هزار مربی مهد کودک در کشور آموزش داده می شوند.

به گفته وی، 500 مربی مهد کودک نیز در یک دوره آموزشی نهج البلاغه را در قم شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه نرم افزار مفاهیم کل قرآن کریم تهیه شده است، افزود: قرآن آموزان با بهره گیری از این نرم افزار می توانند 70 درصد مطالب مورد نظر را فرا بگیرند.

مشاور وزیر ارشاد همچنین از تجهیز 800 بانک نرم افزاری موسسات قرآنی خبر داد و خاطرنشان کرد: تامین 50 درصد هزینه دوره آموزشی موسسات قرآنی از سوی وزارت ارشاد اسلامی یکی از برنامه های در دست اقدام این مرکز است.

وی خواستار حضور پر رنگ تر خیرین در حوزه قرآنی کشور شد و اظهار داشت: مسئولان شهرستان ها و خیرین در توسعه فضاهای موسسات قرآنی تاثیرگذار باشند.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌‌های قرآنی کشور در پایان ازتدوین بسته قرآنی برای برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: یکی از بندهای مهم این بسته، حضور قرآن کریم و عترت در همه برنامه‌های نظام خواهد بود.