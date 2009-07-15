مس جانشین استقلال شد / حضور قطعی الشباب و پاداش 50 میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت 4 جانبه جام سرداران شهید استان همدان با هدف گرامیداشت یاد وخاطره سرداران شهید استان همدان در هشت سال دفاع مقدس طی روزهای 2 تا 4 مردادماه به میزبانی باشگاه پاس همدان برگزار خواهد شد و با عقد قرارداد رسمی تیم‌ها، حضور تیم‌های پاس همدان، مس کرمان، تراکتورسازی تبریز قطعی شد

پیش از این قرار بود تیم‌ فوتبال استقلال تهران در این مسابقات حضور یابد اما مسئولان برگزاری این رقابت‌ها اعلام کردند مس کرمان جانشین این تیم شده و حضور تیم الشباب امارات در این رقابت‌ها قطعی شده است.

همچنین به تیم های برتر این مسابقات 50 میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می شود.