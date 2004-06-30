فرانسه با اعدام صدام مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سيسيل پوزو دي بورگو Cecile Pozzo di Borgo سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه امروز محاكمه منصفانه صدام مطابق با قوانين بين المللي را خواستار شد .

وي گفت : هم اكنون نوبت عراقيها است كه صدام را در دادگاهي كه بايد از قوانين بين المللي اطاعت كند ، محاكمه كنند .

غازي عجيل الياور رئيس جمهور عراق در گفتگو با الشرق الاوسط اعلام كرد كه دولت او از سرگيري مجازات اعدام را تاييد كرده است . وي گفت اين مسئله به زودي رسما اعلام خواهد شد .

سخنگوي وزارت فرانسه در پاسخ به اين سوال كه موضع فرانسه در اين زمينه چيست گفت : ما با اعمال مجازات اعدام در هر شرايطي مخالف هستيم .

از سوي ديگر محمد رشدان رئيس تيم دفاع از صدام حسين امروز در گفتگو با خبرگزاري فرانسه دادگاه عراقي كه قرار است صدام فردا در آن محاكمه شود را متهم به غير قانوني بودن كرد .

گفت : دادگاه عراقي غيرقانوني است همچنان كه دولت عراق كه مشروعيت خود را از ايالات متحده گرفته است نيز غيرقانوني است .

رشدان كه به تازگي از آمريكا بازگشته است گفت : تيم دفاع از صدام كه شامل حقوقدانان آمريكايي نيز مي شود روز سه شنبه جلسه اي برگزار كرد تا بهترين راه را براي دفاع از صدام مورد بحث قرار دهيم .

وي افزود : ما بحث خود را فردا ادامه خواهيم داد تا در مورد گام بعدي تصميم بگيريم .

رشدان گفت : ما حقوقدان هستيم و به قانون احترام مي گذاريم . علي رغم شرايظي كه ما براي مقامات قضايي عراق كه غيرقانوني هستند وضع كرديم ما اميدواريم كه براي دفاع از صدام به عراق برويم . وي موسسه بار عراق را متهم به ممانعت از دادن مجوزهاي لازم براي ورود آنها به عراق كرد.

وي ادعا كرد : ما مدام به مرگ تهديد مي شويم . ما خواهان حمايت بين المللي براي تيم دفاع هستيم .

گفتني است روز سه شنبه عصام غزوي يكي از اعضاي تيم ، مالك دوحان الحسن وزير دادگستري عراق را متهم كرد كه وي را تهديد به مرگ كرده است . اين وزير عراقي اين مسئله را رد كرد .

غزوي به خبرگزاري فرانسه گفته بود كه وزير دادگستري امروز به من تلفن كرد و به من گفت : اگر تو و ديگران در فكر آمدن به عراق براي دفاع از صدام هستيد ، ما نه تنها شما را خواهيم كشت بلكه شما را مثله نيز خواهيم كرد .

حسن وزير دادگستري عراق گفت : غزوي يك دروغگوي جنجال به پا كن است من هيچ كس را تهديد نكردم . من به وي اطلاع دادم كه اگر مي خواهيد از صدام دفاع كنيد بايد به عراق بياييد و ابتدا از گورهاي دسته جمعي ديدن كنيد .

گفتني است تيم دفاع از صدام توسط ساجده همسر وي و سه دختر او پس از دستگيري وي توسط آمريكاييها انتخاب شدند .