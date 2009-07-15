اخبار کوتاه ورزشی کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در مسابقاتی که از 19 تیرماه جاری با حضور 21 تیم در سنندج برگزار شد، نونهالان دختر بدمینتون باز کرج موفق به کسب مقام سوم کشوری شدند. پگاه ولی جانی و زهرا کهریزی در قسمت دوبل آزاد و شکیبا کرمی در قسمت انفرادی آزاد مقام سوم کشوری را کسب کردند.

اعزام تیم هاکی روی چمن کرج به مسابقات لیگ برتر کشور

مسابقات لیگ برتر کشور با حضور 12 تیم و از هر تیم 25 ورزشکار از استانهای مختلف فردا در دانشگاه زنجان برگزار می شود.

برگزاری آزمون ارتقا کمربند بانوان تکواندوکار کرج

آزمون ارتقاء کمربند بانوان تکواندوکار کرج برای ارتقای کمربند آبی به قرمز، قرمز به مشکی و مشکی به دان یک و دو با شرکت 135 نفر از بانوان تکواندوکار این شهرستان برگزار شد.