مسابقات فوتبال جام ملتهاي اروپا يك كلاس پيشرفته براي فوتبال ماست

علي خسروي داوربين المللي فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: اين مسابقات يك كلاس درس عملي دربالاترين سطح ازفوتبال دنيا بود كه براي تمامي بازيكنان، مربيان، داوران وحتي تماشاگران وناظران مسابقات وكميته انضباطي درسهاي تازه اي داشت.

خسروي افزود: داوري دراين مسابقات هرچند با اشتباهاتي همراه بود، ولي اين اشتباهات كمتردرسرنوشت يك مسابقه تاثيرگذار بود وتيمها كمترازاين بابت لطمه خوردند.

داوربين المللي فوتبال كشوربا اشاره به برخي اصلاحات يوفا دراجراي قوانين داوري تصريح كرد: براساس اصلاحات جديد يوفا به كمك داوران توصيه كرده است، با تاخيراعلام آفسايد كنند وتا زمانيكه ازموقعيت آفسايد اطمينان حاصل نكردند، پرچم خود را بالا نبرند. همچنين براساس برد بين المللي فوتبال قوانين10 گانه اي كه ازسال 1996 دردوگروه خطاهاي 6 وچهارگانه تقسيم شده اند، قوانين دسته اول استفاده ازنيروي اضافه وبي ملاحظگي مورد نظراست ودرخطاهاي چهارگانه عمد واراده مستتراست مورد تاكيد قرارگرفته شده است كه درهمين مسابقات تاحدودي ازسوي داوران اعمال شد.

خسروي همچنين تاكيد كرد: براساس همين اصلاحات جديد داوران ازروزدهم تيرماه موظف شدند، زماني كه بازيكنان پيراهن خود را به نشانه شادماني ازتن بيرون مي كنند، آنها را با كارت زرد جريمه كنند. بنابراين بازيكنان كشورمان هم بايد به اين نكته توجه داشته باشند وتا براثرچنين حركتي ازداوران كارت زرد دريافت نكنند.

وي درادامه به قضاوت داوران ايراني درديدار فينال جام حذفي بين تيمهاي المحرق والرفاه بحرين اشاره كرد واظهارداشت: بنده به اتفاق آقاي مسعود مرادي واسماعيل سفيري قضاوت اين ديداررا برعهده داشتيم كه نكته جالب توجه انجام اين ديداربرروي چمن مصنوعي بود كه باعث شد تجربه قضاوت درچنين زمينهايي را نيزبدست آوريم. به نظرمن فوتبال ما هم مي تواند درشهرهاي شمالي كشوركه با بارندگي هاي مداوم مواجه است ويا مناطق سردسير نظيرتبريز ومشهد ازچنين زمينهاي استفاده كند تا فوتبال ما دراين مناطق كمتر ازنظربرگزاري با وقفه روبروشود.

خسروي كه بعنوان يكي ازپنج داورمنتخب قاره آسيا رقابتهاي فوتبال المپيك آتن را قضاوت خواهد كرد، درمورد حضورخود دراين مسابقات گفت: درحال حاضربمنظوربرخورداري ازشرايط بدني مناسب بطورروزانه تمرينات منظمي را دنبال مي كنم تا با بهترين شرايط بدني درالمپيك حضورپيدا كنم. مسابقات فوتبال المپيك زودترازديگررشته ها آغازخواهد شد وبه همين خاطرطبق برنامه ريزي انجام شده قراراست بنده روز16 مرداد ماه خودم را درآتن به كميته داوران فيفا معرفي كنم.

وي درپايان ابرازاميدواري كرد بتواند نماينده شايسته اي براي فوتبال وجامعه داوري ايران در المپيك باشد.