حمایت جنبش عدم تعهد از وحدت و حاکمیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الصباح چاپ بغداد خبر داد که بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در مصر در برگیرنده بند ویژه ای خواهد بود که بر حمایت از عراق و ثبات و حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی آن تاکید می کند.



این در حالی است که طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق از نشست عدم تعهد خواست بدهی های کشورش را لغو کنند.



از سوی دیگر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق، مذاکرات مهمی را در نیویورک آغاز کرده است.



بر اساس متن اولیه بیانیه پایانی نشست شرم الشیخ که روزنامه الصباح به دست آورده است، این بیانیه دربرگیرنده حدود 500 بند خواهد بود که بر اهمیت همکاری میان تمام کشورهای عضو برای تضمین صلح بین المللی به ویژه در عراق و برخی کشورهای دیگر تاکید خواهد کرد.



وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد روز گذشته نشستهای خود را با تصویب مجموعه ای از اسناد و ارائه آن به نشست سران که از امروز آغاز شد، به پایان بردند؛ لبید عباوی معاون وزیر امور خارجه عراق به جای زیباری که در نیویورک به سر می برد، در این نشستها حضور داشت.



طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به عنوان رئیس هیئت این کشور در نشست سران، روز گذشته وارد شرم الشیخ مصر شد.



قرار است هاشمی، به عنوان رئیس هیئت عراق در این نشست سخنرانی کند که طی آن بر ضرورت ادامه حمایت جامعه بین المللی به ویژه جنبش عدم تعهد از عراق تاکید خواهد کرد.



هاشمی همچنین با در حاشیه این نشست با رهبران شرکت کننده دیدار خواهد کرد و از آنها خواهد خواست موضع یکپارچه ای درباره مسائل تاثیرگذار در مسئله عراق به ویژه دخالتهای خارجی و موضوع خارج کردن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و همچنین بخشودگی بدهی های این کشور اتخاذ کنند.



این در حالی است که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه مذاکرات خود را درباره بازنگری هایی که شورای امنیت به عنوان مقدمه ای برای خارج کردن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد انجام خواهد داد، در نیویورک آغاز کرد.



یک منبع آگاه به الصباح گفت : زیباری مذاکرات خود را با نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت با هدف خارج کردن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد آغاز کرد.