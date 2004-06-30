مهدي مهدوي كيا غايب بزرگ تيم ملي فوتبال درآلمان

به گزارش خبرنگار" مهر" مهدوي كيا كه دربازي تيم ملي كشورمان مقابل اردن درچارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني با مصدوميت مواجه شد، پس ازبهبودي نسبي راهي آلمان شد تا دراردوي آمادگي تيم هامبورگ براي حضوردررقابتهاي فصل آينده بوندس ليگا شركت كند.

براساس اين گزارش اوقبل ازاين سفردرجلسه ايي با برانكوايوانكوويچ صحبت كرد وازاواجازه گرفت تا بعلت حضوردرتمرينات آماده سازي هامبورگ وشركت درجام اينترتوتو به اردوي تيم ملي نيايد. سرمربي تيم ملي كشورمان نيزبا اين درخواست مهدوي كيا موافقت كرد وقرارشد اودرفاصله چند روزمانده به شروع رقابتهاي جام ملتهاي آسيا به اردوي تيم ملي ملحق شود.