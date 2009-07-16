موفقیت محققان ایرانی در ترسیم الگوی وریدی بدن با اشعه مادون قرمز

محمد عرب نژاد مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از ساخت این دستگاه را انجام موارد اورژانسی ذکر کرد و گفت: افرادی که غش می کنند و یا دچار افت شدید فشار خون می شوند یافتن ورید آنها برای تزریق مواد دارویی بسیار مشکل است که این امر همواره مشکلاتی را در موارد اورژانسی ایجاد می کند.

وی افزود: از این رو با استفاده از اشعه مادون قرمز موفق به طراحی و ساخت دستگاه رگ یابی شدیم که قادر است با ترسیم الگوی وریدی هر فرد بهترین ورید را برای تزریق پیدا کند.

عرب نژاد با بیان اینکه اینکه این دستگاه در چند مدل طراحی و ساخته شده است، اظهار داشت: آخرین مدل این دستگاه که کامل ترین آن است ساختاری شبیه ویدئو پروجکشن دارد. این دستگاه از قسمتهای مکانیکی و الکترونیکی تشکیل شده است که با استفاده از پردازشگرها الگوی وریدی اندام مورد نظر را ترسیم و ورید مناسب را معرفی می کند.

وی با تاکید بر اینکه عمل تزریق به دلیل عمیق بودن و متحرک بودن فرد بیمار از سوی فرد متخصص انجام می گیرد، ادامه داد: این دستگاه قابل استفاده برای کلیه بیماران است و برای هر فرد به هر دلیلی که ورید آن را نتوان پیدا کرد از این دستگاه می شود.

به گفته مجری طرح دانش فنی این دستگاه در اختیار کشور آمریکا است که با دستیابی محققان کشور به دانش فنی ساخت این دستگاه گام مهمی در نجات انسانها برداشته شده است.