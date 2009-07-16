رژیم اشغالگر قدس در ادامه فعالیتهای خود برای یهودی سازی فلسطین، نام عبری شهرها را به تابلوهای راهنما اضافه کرده است.

نام عبری شهرهای فلسطین به تابلوهای راهنما اضافه شد!

وزیر راه صهیونیستی اعلام کرد: اخیرا نام شهرهای فلسطین را در تابلوهای مسیر معابر تغییر داده و نام عبری آنها را در کنار نامهای عربی و انگلیسی آورده است. اینک تابلوهای راهنمای تعیین مسیر در شهرهای فلسطین به سه زبان عربی، انگلیسی و عبری هستند. در این تابلوها از زبان هر کشور برای نامگذاری استفاده می شود. به طور مثال اسم قدس با نام و تلفظ انگلیسی و با نام و تلفظ عربی و نام و تلفظ عبری استفاده می شود.

همینطور شهر ناصره به "نصرات" و شهر عکا به "عکو" و شهر یافا به "یفو" تبدیل خواهد شد.

این وزیر افزود: برای هر شهری از نام قدیمی آن استفاده می شود. در نقشه های فلسطینی نام عربی را استفاده می کنند ولی من هرگز اجازه استفاده از این نامها را در تابلوها نمی دهم.

صهیونیستها 20 زیرگذر در محوطه مسجدالاقصی ساخته‌اند

مدیر اجرایی مؤسسه بین‌المللی قدس از ساخت 20 زیرگذر توسط اشغالگران قدس در مسجدالاقصی خبر داد و گفت: صهیونیستها این زیرگذرها را با هدف تأسیس شهر یهودی برای بازدید گردشگران ساخته‌اند. زیاد حسن مدیر اجرایی مؤسسه بین المللی قدس با بیان این خبر افزود: برخی از این زیرگذرها مقابل گردشگران افتتاح شده اند و در برخی دیگر در احداث هستند و هنوز به پایان نرسیده اند.

زیاد حسن هدف از این حفاریها و احداث زیرگذرها را تأسیس شهر یهودی گردشی عنوان کرد و با اشاره به اینکه مؤسسات فلسطینی و عربی بسیاری از پروژه رژیم اشغالگر اسرائیل و اهداف صهیونیستها آگاه هستند اما تاکنون کسی نتوانسته ادعا کند که از تمامی زیرگذرها اطلاع کامل دارد، گفت: صهیونیستها تلاش می کنند با تأسیس شهر یهودی از آن به عنوان میراثی زیر مسجدالاقصی به منظور بازدید گردشگران یهودی استفاده کنند.

زیاد حسن اظهار داشت: واضح است که تلاشهای بسیاری به منظور ساخت زیرگذرهای متعدد انجام می شود که بسیاری از آنها در اطراف دیوار غربی مسجدالاقصی قرار دارند و دیگر زیرگذرها در بخش جنوبی مسجد هستند. بخش بزرگی از پروژه رژیم اشغالگر اسرائیل در راستای یهودی سازی قدس روی سطح زمین قرار دارد که می توان به تلاش صهیونیستها برای تبدیل منطقه سلوان به باغ داود و یا ساماندهی منطقه غربی مسجدالاقصی برای ساخت کنیسه اشاره کرد.

وی افزود: دفاتر و شرکتهای گردشگری اینک به ترویج طرحها و برنامه های صهیونیستها مشغول هستند تا یهودیان و گردشگران بیگانه به منظور بازدید از این بناهای تازه تأسیس به آن وارد شوند به طوریکه هیچکس از وجود آثار اسلامی و میراث تاریخی مسلمانان مطلع نشود.

تعداد زائران خانه خدا 30 درصد کاهش داشته است

رئیس کمیته حج و عمره عربستان گفت: به علت شیوع آنفلوآنزای خوکی و ترس مسلمانان از سفر به مکه مکرمه، تعداد زائران خانه خدا در مقایسه با سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است. شرکتهای حج و عمره و هتلهای مکه و مدینه از ورشکستگی نسبی در موسم حج امسال خبر داده اند که ممکن است دهها میلیون خسارت به آنها وارد شود. علت این ورشکستگی نسبی شیوع آنفلوآنزای خوکی عنوان شده که باعث شد بسیاری از زائران سفرحج را لغو کنند.

سعد جمیل قرشی رئیس کمیته حج و عمره و عضو شورای ادای اتاقهای تجاری صنعتی مکه مکرمه اظهار داشت: تعداد زائران خانه خدا در شرایط کنونی در مقایسه با سال گذشته همین زمان 30 درصد کاهش داشته که اگر این وضع ادامه یابد شرکتهای حج و عمره بیش از 100 میلیون ریال سعودی خسارت خواهند دید. همزمان با کاهش تعداد زائران خانه خدا، رزرو هتلها، آپارتمانهای مبله و خانه های مورد استفاده زائران خانه خدا بین 20 تا 30 درصد لغو شده است.

وی افزود: با وزارت بهداشت به صورت مداوم ارتباط برقرار می شود تا تمامی تدابیر و اقدامات به منظور مبارزه با شیوع بیماری آنفلوآنزای خوکی در نظر گرفته شده و جهان اسلام نسبت به امنیت و سلامتی خود در موسم حج اطمینان حاصل کند .

سفر زائران مصری خانه خدا با رکود چشمگیری همراه است

مدیرکل شرکت سیر و سفر مصر با اشاره به کاهش 40 تا 45 درصدی سفر به خانه خدا به دنبال شیوع آنفلوآنزای خوکی در عربستان، این رکود شدید را بی‌سابقه خواند. محمد ابراهیم مدیرکل شرکت سیر و سفر مصر اظهار داشت: تعداد زائران خانه خدا از زمان آنفلوآنزای خوکی بین 40 تا 45 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که مصر هر سال بیشترین زائر را به خانه خدا اعزام می‌کرد که امسال با رکود شدیدی رو به رو بوده که پیش از این سابقه نداشته است و همچنان رزروهای آینده نیز در آستانه لغو قرار دارند.

ابراهیم افزود: تلاش کرده تا به منظور جلوگیری از رکود، قیمت سفر به خانه خدا را نسبت به سال گذشته تا 30 درصد کاهش دهد که این مسئله نیز باعث تشویق مردم به سفر به خانه خدا نشده است. شرکتهای مرتبط با حج و عمره از انجام معامله و رزرو هتل نگران هستند؛ زیرا آنها از خسارتهای ناشی از شیوع آنفلوآنزای خوکی می‌هراسند.

آنفلوآنزای خوکی تأثیری بر تعداد زائران مصری خانه خدا نداشته است

وزارت همبستگی اجتماعی مصر اعلام کرد: با وجود شیوع آنفلوآنزای خوکی در عربستان، تا کنون تعداد زائران خانه خدا کاهش نیافته است. وزارت همبستگی اجتماعی مصر اظهار داشت: این وزارتخانه در راستای عدم انتقال بیماری آنفلوآنزای خوکی به زائران و یا انتقال بیماریهای دیگر با دولت عربستان همکاری می کند. بیمه درمانی رایگان برای همه زائرن و ایجاد اماکنی در بیمارستانها برای آنها در نظر گرفته شده است.

این وزارت گزارش پزشکی از تمامی زائران دریافت می کند تا در صورت بروز مشکل با در اختیار داشتن پرونده پزشکی آنها بتواند به درمان مناسب اقدام کند. پیش از این بیشتر مقامات رسمی و دینی مصر خواستار لغو مناسک حج بودند. همانطور که برخی از کشورهای اسلامی نیز این تصمیم را گرفتند. علت لغو و یا تعویق موسم حج امسال ترس از شیوع ویروس آنفلوآنزای خوکی و تأکید اسلام بر حفظ سلامتی اعلام شده بود.

7 هزار نیروی امنیتی مسئول حراست از زائران خانه خدا خواهند بود

عربستان در نظر دارد به منظور تأمین سلامتی و امنیت زائران خانه خدا در موسم حج امسال 7 هزار نیروی امنیتی را به کار گیرد. سعید بن عبدالله قحطانی مدیر امنیت کل عربستان اظهار داشت: امنیت این کشور را در موسم حج با 7 هزار نیرو در مکه مکرمه تأمین می کند تا امنیت و سلامتی زائران حفظ و خدمات مناسبی به منظور سهولت ادای فریضه حج به آنها ارائه شود.

وی در ادامه به تکمیل و آمادگی برای اجرای پروژه های امنیتی اشاره کرد تا همزمان با حفظ سلامتی و امنیت زائران خانه خدا، از مراکز و پایگاههای گردشگری نیز در فصل تابستان حفاظت شود و با اشاره به اینکه این نهاد تمام تلاش خود را برای حفظ زائران خانه خدا و سلامتی آنها در اماکن مقدس مدینه منوره و مکه مکرمه در نظر می گیرد، افزود: این نیروهای امنیتی دوره هایی ویژه دیده اند تا در صورت بروز مشکل به کمک زائران مبادت کرده و خدمات لازم را ارائه دهند.

خدمات پزشکی عربستان نسبت به سالهای گذشته افزایش می‌یابد

وزارت بهداشت عربستان طرحهایی برای موسم حج امسال ارائه کرده و تلاش می‌کند تا بهترین خدمات پزشکی و درمانی را در مقایسه با سالهای گذشته به زائران خانه خدا ارائه دهد. وزارت بهداشت عربستان برای موسم حج امسال طرحهایی را در نظر گرفته است. به طوریکه کمیته های مختلف مرتبط با حج امسال تلاش می کنند تا بهترین خدمات پزشکی و درمانی برای حجاج انجام دهند؛ از این رو پیشنهادات کمیته پزشکی را نیز بررسی می کنند.

این کمیته ها نشستها و کارگاههای مختلفی را برگزار می کنند تا بتوانند برنامه های لازم برای اطلاع رسانی صحیح و اصولی انجام و اطلاعات درست را در اختیار زائران خانه خدا قرار دهند. وزارت بهداشت عربستان تلاش می کند تا خدماتی پزشکی و درمانی بی سابقه به زائران خانه خدا طی امسال قرار دهد.با نزدیک شدن به موسم حج امسال وزارت بهداشت تمامی توان خود را به منظور پیشگیری و شیوع این بیماری انجام داده است تا در مقابل کشورهای مختلف از خود دفاع کند. چرا که برخی از کشورها برای جلوگیری از شیوع این بیماری سفر حج را با تأخیر برگزار یا لغو کرده اند. با وجود تلاشهای متعدد مجامع مطالعات اسلامی و فقهی، مراکز مطالعات پزشکی، وزارت بهداشت اسلامی و سازمان بین المللی بهداشت تاکنون نتایج قابل قبولی در خصوص این بیماری ارائه نشده است.

کمیته ویژه تصحیح خطای خطیبان مساجد عربستان تشکیل می‌شود

به دنبال افزایش خطای خطیبان مساجد عربستان، وزارت امور اسلامی مساجد این کشور از تشکیل کمیته ویژه علمی به منظور بررسی خطبه‌های جمعه و تصحیح خطای خطیبان خبر داد. دکتر توفیق سدیری معاون وزارت امور اسلامی امور مساجد عربستان اظهار داشت: خط تلفنی برای شکایات مردم در نظر گرفته شده است تا با مشاهده خطا و اشتباه از سوی خطیب به وزارت اطلاع دهند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه شکایتی از سوی نمازگزاران به صورت مستقیم، با تلفن، فاکس و پست الکترونیکی قابل بررسی است، تصریح کرد: این راههای ارتباطی با نمایندگان مساجد دائمی و مستمر است. وجود خطا پدیده‌ای جدید نیست، بلکه بیشتر خطیبان در خطبه های خود خطا دارند و مستلزم آگاهی و آموزش هستند، آنها باید از سوی کمیته‌ها و برنامه‌های موجود مساجد اطلاع رسانی شوند که این امر در توسعه خطابه‌ها تأثیرگذار است. وی یادآور شد: با توجه به تأثیر خطبه نماز جمعه بر فرهنگ شرعی نمازگزار، وجود خطا نیز اهمیت دارد و در امر آموزش آنها نقش مهمی ایفا می‌کند. از سوی دیگر تعدادی از تحصیل کرده‌های علوم شرعی در مساجد به منظور مراقبت از مضمون خطابه‌های خطیبان هستند که خطبه‌های آنها را بازنگری می‌کنند.

سدیری در ادامه مدعی شد: خطاها اندک هستند و تصور برخی که خطاها زیاد است، غیرصحیح است. حتی خطیبان غیر سعودی نیز در مساجد عربستان نیستند، بلکه از شرایط تعیین خطیب در وزارت سعودی بودن آنها است. اما با همه این اوضاع علاوه بر تشکیل گروهی علمی، افرادی نیز در مساجد بر فعالیتهای خطبا نظارت می‌کنند.

ادیان ابراهیمی می‌توانند زندگی مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته باشند

شرکت‌کنندگان در همایش "تسامح دینی در شریعت اسلامی" در سوریه با اشاره به اهمیت تسامح گفتند: در طول تاریخ پیروان ادیان ابراهیمی با تفاهم و احترام در کنار هم زندگی کردند، امروز نیز با توجه به نیاز بشر به صلح و آرامش بیش از گذشته می‌توانند در کنار یکدیگر با صلح زندگی کنند.

دکتر وائل معلا رئیس دانشگاه دمشق سوریه در همایش "تسامح دینی در شریعت اسلامی" با اشاره به اهمیت تسامح و تأثیر آن بر روابط سازنده میان افراد و گروههای مختلف اظهار داشت: تسامح باید بر اساس اخلاق، احسان، اصول عدالت، تفاهم و تأکید بر حقوق ملتها باشد.

وی با اشاره به اینکه سوریه مهد تمدنها بوده و پیروان ادیان آسمانی در آن زندگی کرده‌اند، افزود: مسلمانان و مسیحیان سالها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند که این زندگی بر اساس عدالت و احترام به دیگری بوده است و آنها تلاش کرده‌اند تا هویت و انسانیت خود را حفظ کنند.

دکتر محمد حسن بغا رئیس دانشکده شریعت دمشق با بیان اینکه در طول تاریخ پیروان ادیان ابراهیمی در جوی سرشار از تفاهم، احترام، همزیستی مسالمت‌آمیز و حفظ حقوق یکدیگر و وحدت در کنار هم زندگی می‌کردند، گفت: آنها امروز نیز می‌توانند با این شرایط در کنار یکدیگر زندگی کنند. چرا که نیاز امروز بشر به صلح و آرامش و تسامح بسیار بیشتر از گذشته است.

وهبه زحیلی عضو هیئت علمی دانشکده شریعت دانشگاه دمشق و دکتر علی محیی الدین قره داغی استاد فقه اسلامی دانشگاه قطر بر اهمیت برگزاری این همایش و تشریک مساعی در تعمیق اصول تسامح و برادری و زندگی مشترک تأکید کردند.

همایش "تسامح دینی در شریعت اسلامی" که از سوی دانشکده شریعت دانشگاه دمشق شنبه 20 تیر در سوریه آغاز شد، یکشنبه 21 تیرماه به کار خود پایان داد.

اقلیت مسلمان باید با عقلانیت از اهانت به اسلام جلوگیری کنند

رئیس دانشگاه الازهر مصر از اقلیتهای مسلمان بریتانیا خواست ضمن حفظ همکاری و همبستگی، از تفرقه و اندیشه‌های افراطی جلوگیری کنند تا بتوانند جلوی اهانت به اسلام و مسلمانان را با عقلانیت و حکمت بگیرند.

دکتر احمد دبیان رئیس مرکز فرهنگی اسلامی لندن در دیدار با هیئت مصری دانشگاه الازهر با اشاره به اهمیت ارتباط اقلیتهای مسلمان با مؤسسات اسلامی در کشورهای اسلامی، اظهار داشت: این ارتباط نقش مهمی در تبیین تعالیم و آموزه های صحیح اسلام دارد و فعال سازی و همکاری میان اقلیتهای مسلمان در مناطق مختلف جهان را دربر می گیرد.

احمد طیب با اشاره به تلاش مرکز فرهنگی اسلامی لندن تصریح کرد: این مرکز به منظور اطلاع رسانی تعالیم اسلام تلاش می کند و خواستار همکاری و همبستگی اقلیت مسلمان شد تا از تفرقه و آرا و اندیشه های افراطی جلوگیری کرده و بتوانند با تعرضات علیه اسلام و مسلمانان با عقلانیت و حکمت مبارزه کنند.

رئیس الازهر با بیان اینکه رسانه های گروهی بریتانیا از گروههای افراطی هستند که هدف آنها ایجاد بحران میان مسلمانان است، یادآور شد: متأسفانه پلیس بریتانیا نیز در مقابل حوادث خشونت آمیز و افراطی علیه مسلمانان سکوت کرده و واکنشی نشان نمی دهد که خود باعث تفرقه و اختلاف میان نژادهای مختلف در بریتانیا می شود.

هیئت دینی الازهر برای تبییین اسلام راهی دانمارک می‌شوند

شیخ الازهر تصمیم دارد به منظور تصحیح نگاه غرب به مسلمانان هئیتی از علما و ائمه مسلمان را طی ماه مبارک رمضان به دانمارک اعزام کند. دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر اظهار داشت: به منظور اشاعه فرهنگ صحیح اسلام و تعالیم و آموزه‌های غنی این دین هیئتی را به دانمارک اعزام می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت اشاعه فرهنگ صحیح اسلام در دانمارک در راستای انتشار تصاویر موهن نبی اکرم (ص) در رسانه‌های این کشور با تأکید بر آزادی بیان این هئیت را اعزام می‌کند تا حقیقت اسلام، عدالت، صلح، جلوگیری از خشونت و مبارزه با افراط مورد توجه قرار گیرد.

شیخ الازهر با بیان اینکه با دلایل و شواهد فرهنگی، دینی و اجتماعی به تبیین چهره حقیقی اسلام در دانمارک خواهد پرداخت، افزود: این هیئت علاوه بر سخنرانی و برگزاری کلاسهای آموزشی دینی، به سؤالات و پرسشهای شهروندان به صورت واضح پاسخ می‌دهند.

وعده‌های افطاری رایگان میان روزه‌داران اماراتی توزیع می‌شود

با وجودی که بیش از دوماه به آغاز ماه مبارک رمضان باقی‌مانده است اما برخی از شوراهای امارات برای توزیع وعده‌های افطاری رایگان میان روزه‌داران اعلام آمادگی کرده‌اند. شورای هلال احمر امارات برای توزیع وعده های افطاری در ماه مبارک رمضان اعلام آمادگی کرد تا از راههای مختلف وعده‌های افطاری رایگان را میان نیازمندان توزیع کند.

این شورا با بیان اینکه این طرح وعده‌های غذایی کامل را در ماه مبارک رمضان برای استفاده روزه داران از غذا میان آنها توزیع می‌کند، بیان کرد: با نزدیک شدن به غروب خورشید غذا میان آنها توزیع می‌شود وتلاش خواهد شد وعده‌ای غذایی مغذی و با کیفیت خوبی همراه باشد.

شورای هلال احمر افزود: در ابتدا این طرح را در ابوظبی اجرا می کند و سپس به شهرهای دیگر نیز توسعه می‌هد. معیار این وعده‌های غذایی بر اساس رعایت اصول بهداشتی و سلامتی است و میان خانواده‌های نیازمند، فقرا، ایتام و برخی دیگر از روزه‌اران توزیع خواهد شد.

توزیع نسخه‌ای از قرآن در فلسطین ممنوع شد

وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین خواستار ممنوعیت ادامه توزیع نسخه‌ای از قرآن کریم چاپ مصر شد که در آن خطای چاپی وجود دارد. دکتر محمود هباش وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین نسبت به توزیع نسخه‌ای از قرآن کریم که در آن خطای چاپی وجود داشت، هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه این نسخه از قرآن کریم از سوی مرکز چاپ و نشر میراث عربی قاهره منتشر شده است، تصریح کرد: به علت وجود خطای چاپی در کلمه "فاحیا" که با نقطه اضافی زیر "ح" شد "فاجیا" این قرآن ممنوع اعلام شده است. هر کسی که این نسخه از قرآن را خریداری کرده است، آن را تصحیح کند یا در غیر این صورت به مدیریت اوقاف استانش تحویل دهد. وی از کتابفروشیها و چاپخانه‌ها خواست این نسخه از قرآن را به فروش نرسانند.

شورای بین‌المللی تصوف در مراکش تأسیس می‌شود

وزیر اوقاف و امور اسلامی مراکش در همایش تصوف از آمادگی این کشور برای تأسیس شورای بین‌المللی پیروان تصوف به منظور بررسی علوم مرتبط با صوفیان خبر داد. احمد توفیق وزیر اوقاف و امور اسلامی مراکش در دومین دور از همایش بین المللی "منتسبین به تصوف سید شیکر" اظهار داشت: مراکش خواستار تأسیس شورایی بین المللی برای پیروان تصوف است.

وی افزود: سیدی شیکر یکی از پیشگامان تصوف و یکی از یاران عقبةبن نافع بود که در فتوحات اسلامی نقش ارزنده ای ایفا کرد. اینک ضریح او در 80 کیلومتری جنوب غربی شهر مراکش (شهر سرخ یا حمراء) قرار دارد.

توفیق گفت: مراکش آماده است شورای بین المللی تصوف را در این کشور تأسیس کند تا فعالیت مؤسسات صوفیه و علوم مرتبط با تصوف را بررسی کند. این مرکز می تواند خدمات دینی و آموزشی و اجتماعی صوفیه در طول تاریخ را نیز مورد بررسی قرار دهد. این شورا امکان تهیه دایرةالمعارفی درباره صوفیان و سیره نبوی نیز دارد.

دومین دور از همایش بین المللی "منتسبین به تصوف سید شیکر" 10 تا 13 جولای (19 تا 22 تیرماه) برگزار شد که طی آن 1 هزار شرکت کننده از 40 کشور آفریقایی و جهان اسلام مشارکت کردند.

طرح "101 روز به خاطر دفاع از قدس" در فلسطین اجرا می‌شود

طرح "101 روز به خاطر دفاع از قدس" در راستای حمایت از قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 از 12 جولای (21 تیر) آغاز و تا 20 اکتبر (28 مهر) ادامه دارد. شورای بین المللی اطلاع رسانی دفاع از قدس این طرح را با هدف تأکید بر قداست قدس و مقدسات مسلمانان در این شهر اجرا می کند.

در این طرح تبلیغ و اطلاع رسانی، پخش آزمایشی شبکه ماهواره ای "اینجا قدس است" وابسته به شورا آغاز می شود . همچنین مسابقه الکترونیکی قدس با همکاری اداره فرهنگ اسلامی کویت شامل تعدادی سؤال فرهنگی درباره ویژگیهای قدس برگزار خواهد شد. مسابقه "ستاره در آسمان قدس" که مسابقه ای سالانه است، به بهترین مقاله در زمینه شهر قدس و دفاع از آن اختصاص می یابد و مسابقه قرآنی قدس نیز با هدف تسلط بر حفظ قرآن کریم از دیگر برنامه های این طرح خواهد بود.

جشنواره "رادیو و تلویزیونهای عربی" برگزار می‌شود

چهاردهمین جشنواره رادیو و تلویزیونهای عربی با تأکید بر قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 از شنبه 20 تیر در تونس برگزار می‌شود. بیش از 320 رادیو و تلویزیون عربی در جشنواره امسال که بر قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 قدس تأکید می کند، شرکت خواهند کرد.

این جشنواره چهاردهمین جشنواره است که هر دو سال یک بار برگزار می شود، امسال این جشنواره از شنبه 20 تیر تا پنجشنبه 25 تیرماه در تونس برگزار می شود. همایش "قدس در اسناد اسلامی" نیز 13 جولای (22 تیرماه) برگزار می شود.

این جشنواره در حمایت از قدس برگزار می شو و جایزه ای نیز با همین عنوان به برگزیدگان اختصاص می یابد. هدف از برگزاری این جشنواره تشویق تولیدات رادیویی و تلویزیونی جهان و استفاده از این فرصت برای ارتباط میان ابداع کنندگان عنوان شده است که امسال همزمان با پایتخت فرهنگی قدس برای جهان عرب در سال 2009، زمینه تبادل اطلاعات و تولیدات فرهنگی و همچنین تأکید بر قداست قدس به وجود می آید.

همایش "گفتگوی ادیان و مذاهب اسلامی" برگزار می‎شود

همایش "گفتگوی ادیان و مذاهب اسلامی" به منظور تعمیق گفتگوی میان مذاهب اسلامی و ادیان ابراهیمی در ماه اکتبر (مهرماه) در عراق برگزار می‌شود. منابع مطلع در کمیته اوقاف و امور دینی پارلمان عراق اعلام کردند: همایش مذکور با همکاری آموزشگاه صلح آمریکا برگزار می‌شود و علمای مسلمان و رهبران دینی عراق و کشورهای مختلف در آن مشارکت می‌کنند.



هدف از برگزاری این همایش تعمیق فرهنگ صلح، تأکید بر اشاعه گفتگو، آغاز گفتگو و چگونگی ادامه آن عنوان شده است.

گفتگوی پیروان ادیان ابراهیمی و مذاهب مختلف اسلامی و نقش آنها در تحکیم صلح از محورهای مهم برگزاری این همایش عنوان شده است. مراسم اختتامیه این همایش با صدور فتوای تحریم قتل و کشتار عراقیها از سوی مسلمانان، یا مسیحیان یا هر دین، مذهب و گروهی به پایان می‌رسد.

همایش "اسلام و محیط زیست" برگزار ‌شد

همایش "اسلام و محیط زیست" به منظور بررسی دیدگاه اسلام در حمایت از محیط‌زیست 22 و 23 تیرماه در ترکیه برگزار ‌شد. همایش "اسلام و محیط زیست" به منظور حمایت از محیط زیست، حمایت از درختان و نظافت محیط طی دو روز دوشنبه و سه شنبه در ترکیه برگزار ‌شد.

طی این همایش حفظ سلامتی انسان، محافظت از محیط زیست، چگونگی حفظ آن و ایجاد توازن در محیط زیست برگزار ‌شد. با توجه به اینکه بحران محیط زیست امروز به یکی از بدترین مشکلات بشر تبدیل شده است، این همایش بحران محیط زیست را بررسی و راهکارهایی مشترک به منظور حرکت بین‌المللی در راستای رفع این بحران قرار داد.

هدف از برگزار این همایش تشریک مساعی نهادهای بین‌المللی برای تعامل با مشکلات تغییر آب و هوایی عنوان شده است تا بر اساس اصول و ارزشهای اسلامی عمل کنند. این همایش از سوی مرکز گفتگوی شرکای زمین و با حضور علمای مسلمان و کارشناسان محیط زیست در استانبول برگزار شد.

همایش بین‌المللی معرفی حضرت محمد (ص) در پاریس برگزار شد

دومین همایش بین‌المللی معرفی حضرت محمد (ص) با هدف تأکید بر ویژگیهای اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم در پاریس برگزار شد. مرکز بین‌المللی معرفی حضرت محمد وابسته به انجمن جهانی مسلمانان دومین همایش بین المللی پیامبر اکرم (ص) را با عنوان "وسایل و استراتژیهای مبارزه با اهانت به انبیاء" با همکاری دانشکده مطالعات اسلامی اروپا در پاریس برگزار کرد.

عادل بن علی شدی دبیرکل مرکز مذکور با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش بین المللی، آن را از پروژه‌ها و طرحهایی به منظور اهتمام به نبی اکرم (ص) و تبیین آموزه‌های اسلام خواند و گفت: طرح سفیران معرفی حضرت محمد (ص) با هدف قرار دادن ائمه، مبلغان، مسئولان مراکز و شوراهای اسلامی در غرب انجام می‌گیرد تا ضمن افزایش آگاهی و ساماندهی مسلمانان، زمینه‌های لازم برای معرفی حضرت محمد (ص) را فراهم کنند.

وی افزود: این همایش برای شهروندان مسلمان غرب برگزار شده تا وظایف خود را در قبال معرفی حضرت محمد (ص) و رسالت او مطرح کنند و عظمت شخصیت پیامبر و آنچه که او با نام رحمت یاد می‌کند، تبیین کنند. مسلمانان باید ویژگیهای خوشرویی، خوش رفتاری، وفای به عهد، دوست داشتن دیگران و انجام کار خیر را در برنامه‌های خود قرار دهند تا به این وسیله با راههای مشروع به یاری رسول خدا (ص) شتافته و ویژگیهای او را معرفی کنند.

حقوق بشر در هفته اسلامی مراکش مورد توجه قرار می‌گیرد

هفته فرهنگ اسلامی مراکش با عنوان "حقوق بشر" با هدف ساماندهی امور دینی این کشور 20 تا 24 تیرماه برگزار خواهد شد.

شورای علمای مراکش پنجمین دوره هفته فرهنگ اسلامی را با حمایت محمد ششم پادشاه مراکش با عنوان "حقوق بشر" برگزار می کند.

این دوره که از 20 تیرماه آغاز و تا 24 تیرماه ادامه دارد، با هدف تشریک مساعی در ساماندهی امور دینی مراکش، تعمیق ارتباط میان علما و شهروندان و معرفی فعالیتهای شورای مذکور برگزار می شود. تأکید بر امور دینی و اطلاع از تأمین ابعاد معنوی و روحی مسلمانان نیز از دیگر اهداف برگزاری این هفته عنوان شده است.

برنامه های این دوره شامل برگزاری سخنرانیهای متعدد درباره حقوق بشر، حقوق بشر در تفسیر قرآن، وضعیت زنان مسلمان، حقوق بشر میان مراجع دینی و مراجع مادی، حقوق بشر در تعالیم نبوی، آغاز، اهداف و منابع حقوق بشر، حقوق بشر میان افراط و تفریط، شیوه قرآن در ارائه گزارش از حقوق بشر خواهد بود. حقوق زن در اسلام نیز به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد.شب قرآن با حضور تعدادی از قاریان برجسته و گروههای سرود اسلامی نیز طی این هفته برگزار می شود.