کمبود اعتبارات بهزیستی مانع خدمت رسانی مناسب به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای سازمان بهزیستی هم اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر از نیازمندان کشور خدمات و تسهیلات و مستمری سازمان بهزیستی بهره مند می شوند و این در حالی است که طی سال گذشته یک میلیون و 611 هزار نفر نیز نیازمند دریافت خدمات بوده اند که توسط این سازمان شناسایی شده اند.

رئیس سازمان بهزیستی در این باره می گوید: اعتبارات این سازمان پاسخگوی نیاز و ارائه خدمات به تمامی نیازمندان نیست به همین دلیل نمی توانیم تمانی افراد شناسایی شده را تحت پوشش قرار داده و یا از خدمات بهزیستی بهره مند کنیم.

دکتر ابوالحسن فقیه در ادامه می افزاید: از بین نیازمندان شناسایی شده 650 هزار نفر خدمات و همچنین 137 هزار نفر نیز مستمری دریافت کرده اند.

براین اساس هم اکنون 350 هزارنفر نیز برای دریافت خدمات و 100 هزار نفر نیز به منظور دریافت مستمری پشت نوبت سازمان بهزیستی قرار دارند.

کارشناسان امور اجتماعی معتقدند با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه تعداد افراد نیازمند دریافت کمک و خدمات در حال افزایش است به همین دلیل جا دارد نهادهای حمایتی و همچنین مسئولان دولتی برای حمایت از نیازمندان جامعه چاره ای بیاندیشند و اعتبارات ویژه ای را به این امر اختصاص دهند.

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود مستمری مددجویان سازمان بهزیستی بسیار ناچیز است و به هیچ وجه برای تامین هزینه های زندگی آنان کافی نیست

در حال حاضر میزان مستمری مددجویان سازمان بهزیستی 32 تا 60 هزار تومان است که براساس اعلام مسئولان سازمان بهزیستی بدلیل افزایش کم اعتبارت سازمان نسبت به سال گذشته در سال جاری مبلغ مستمری افزایش پیدا نخواهد کرد و این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم را 22 درصد گزارش داده است .

حال جای این سئوال مطرح است که یک خانواده 4 نفره زن سرپرستی که در یک ماه به طور متوسط 50 هزار تومان دریافت می کند چگونه می تواند هزینه های زندگی خود و فرزندانش را تامین کند به راستی آیا این مبلغ کفاف هزینه نان این خانواده را می دهد!

در هر حال ایجاد اشتغال ، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و مددجویان تحت پوشش ، پرداخت شهریه دانشجویان معلول، ارائه خدمات توانبخشی ، ساخت مسکن و پرداخت ودیعه مسکن و... از جمله اقداماتی است که توسط سازمان بهزیستی البته هر چند کم اما در حد بودجه وامکانات این سازمان انجام می شود.

همچنین یکی دیگر از اقداماتی که توسط سازمان بهزیستی صورت گرفته است ایجاد روستا مهدها و همچنین مهدهایی در حاشیه شهر ها و مناطق محروم بوده که این امر در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی کودکان انجام شده است.

در همین راستا 140 هزار کودک در روستا مهدها از خدمات سازمان بهزیستی بهره مند شده اند و طی سال گذشته نیز 4 میلیارد تومان اعتبار برای احداث و ساخت مهد کودک در حاشیه شهرها اختصاص داده شده است.

پرداخت سهم بیمه خویش فرمای دو هزار و 400 مددجو ، توانمندسازی 470 زن سرپرست خانوار، اعطای وام از طریق صدوق مهر امام رضا به دو هزار و 250 مددجو و .. از جمله خدمات سازمان بهزیستی در سال گذشته بوده است.

هر چند سازمان بهزیستی اقداماتی در جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان انجام داده است اما باز هم براساس آمار سازمان 150 هزار معلول و زن سرپرست خانوار که توانایی و استعداد فعالیت را دارند نیازمند اشتغال هستند.

فقیه رئیس سازمان بهزیستی علت عدم اشتغال این افراد را کمبود اعتبارات دانسته و می گوید: درصورت افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی می توانیم برای مددجویان شغل ایجاد کنیم و در جهت توانمندسازی این افراد اقدام نماییم.

سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی رسیدگی به امور معلولان باید جدی تر پیگیر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باشد

یکی دیگر از فعالیتهای بهزیستی که در جهت کاهش آسیب های اجتماعی صورت گرفت راه اندازی اورژانس اجتماعی در سال گذشته بود بطوریکه در سال 87، 50 هزار و 475 مداخله صورت گرفت.

که این تعداد از 124هزار تماس مرتبطی بود که با خط 123 اورژانس اجتماعی صورت گرفت و بیشترین تماس ها نیز مربوط به خشونت های خانوادگی با 35 درصد و طلاق با 16 درصد عنوان شده است.

متخصصین علوم اجتماعی معتقدند سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی معلولان وظیفه رسیدگی به وضعیت این قشر عظیم از جامعه را برعهده دارد و اقداماتی را نیز انجام داده است اما باید در این زمینه جدی تر وارد عمل شود.

یکی از اقداماتی که در راستای حمایت از معلولان صورت گرفته تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است و با گذشت حدود 6 سال از تصویب این قانون هنوز مفاد زیادی از آن عملیاتی نشده است بطوریکه مدیر انجمن علمی فرهنگی معلولان عنوان می کند که با گذشت سالهای زیادی از تصویب این قانون اما تاکنون کمتر از 30 درصد آن اجرایی شده است بنابراین برای اجرای کامل آن 30 سال زمان نیاز دارد.

منصور برجیان عنوان می کند: سازمان بهزیستی باید جدی تر پیگیر اجرای قانون جامع معلولان باشد و با اینکه تمامی سازمانها به نوعی در این رابطه دخیل هستند و باید برای اجرای قانون جامع همکاری کنند.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند جایگاه سازمان بهزیستی ضعیف است و نمی تواند دستگاه و یا وزارتخانه ای را به دلیل عدم اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بازخواست کند و شاید این موضوع یکی از دلایل عدم اجرای قانون جامع معلولان باشد.