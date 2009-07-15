151 تبعه غیرمجاز افغانی در استان یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، 66 نفر از این افغانیها در شهرستان اردکان به دنبال گشت زنی ماموران نیروی انتظامی در این منطقه دستگیر شدند.

این تعداد تبعه غیرمجاز در محور اردکان - نایین به سمت تهران در حرکت بودند و به منظور استراحت در بیابانهای عقدا از توابع شهرستان اردکان اطراق کرده‌ بودند که توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد به وسیله یک کامیون به این منطقه از استان یزد منتقل شده اند که تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری راننده کامیون نیز ادامه دارد.

همچنین در شهرستان مهریز نیز 85 تبعه افغانی غیرمجاز توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

این تعداد تبعه افغانی نیز توسط ماموران پاسگاه شهید مدنی و نیروهای گشت فرماندهی در جاده اصلی و در سطح شهرستان مهریز دستگیر شدند.

این افراد که به وسیله چند دستگاه اتوبوس از زاهدان به مهریز و از این شهرستان به استانهای اصفهان و تهران در حال تردد بودند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

در جریان دستگیری این تعداد افغانی در شهرستان مهریز، 12 نفر نیز به عنوان قاچاقچی انسان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

66 تبعه غیرمجاز اردکان و 85 تبعه غیرمجاز مهریز همگی به منظور ترد از کشور به اردوگاه یزد منتقل شدند.

استان یزد به دلیل قرار گرفتن در راه ترانزیتی شرق به غرب و مرکز همواره محل عبور کالاهای قاچاق و تبعه های افغانی و پاکستانی غیرمجاز بوده است.