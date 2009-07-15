به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری تدارکاتی که عصر روز چهارشنبه در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی برگزار شد، تیم فوتبال راه آهن موفق شد برابر تیم فوتبال استقلال اهواز با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یابد.

در این دیدار میلادزنید پور و مسعود همامی برای تیم فوتبال راه آهن گل زدند و محمد فعال زننده تک گل شاگردان خداداد عزیزی بود . مسعود همامی دروازه بان تیم فوتبال راه آهن گل دوم تیمش را روی یک ضربه ایستگاهی که از زمین این تیم نواخته شد، به ثمر رساند.

از سوی دیگر تیم فوتبال راه آهن شهرری بامداد فردا برای برگزار اردوی آماده سازی خود در کشور ترکیه از تهران راهی استانبول می شود تا در کمپی در منطقه "گل باشی" تمرینات خود را پیگیری کند.

پیش از این قرار بود تیم راه آهن اردوی خود را در منطقه پاتالیا برگزار کند که به علت حضور چند تیم ایرانی در این محل، مسئولان تیم فوتبال راه آهن محل برگزاری اردوی آماده سازی خود را تغییر دادند.