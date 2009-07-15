" مس " زیر بار مشکلات مالی قد خم می کند / فوتبال کویر در خشکسالی!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مشکلات مالی تیم فوتبال مس کرمان را تا مرز انحلال پیش برد، همه امیدها به نشست عصر چهارشنبه مسئولان باشگاه مس با مدیران صنایع مس ایران بود اما این جلسه نه تنها نتایج مثبتی در پی نداشت بلکه شرایط مس را وخیم تر کرد.

پس از این جلسه و اطلاع کادر فنی از عدم پرداخت بودجه مورد نظر مسئولان، کادر فنی و بازیکنان این تیم از ادامه حضور در تمرینات امتناع ورزیدند و حتی خبر استعفای پرویز مظلومی هم مطرح شده است.

از سوی دیگر به نظر می رسد مخالفت‌هایی از سوی مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران برای ادامه فعالیت‌های ورزشی در این باشگاه وجود دارد، گرچه اردبیلی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خود علاقمند به ورزش است.

در شرایطی که مسئولان ارشد باشگاه مس کرمان برای حل مشکلات نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حاضر به پرداخت بودجه مورد نظر نشده اند، حتی پیشنهادات رسیده از داخل کرمان برای خرید امتیاز این تیم هم با جواب منفی مواجه شده است.

در شرایطی که دکتر محمود احمدی نژاد در سفری که چندی پیش به کرمان داشت، بر ادامه حمایت شرکت ملی مس از فعالیت‌های باشگاه مس تاکید کرد و مصوبه ای در هیئت دولت هم در این خصوص تصویب شده است، اما این روزها با کاهش بودجه مس، عملا شرایط ادامه فعالیت این باشگاه از بین رفته است.

این در حالی است که مس کرمان در فصل نقل و انتقالات ضمن حفظ نفرات کلیدی خود، با جذب چند مهره تاثیرگذار و البته گران قیمت تیمی قدرتمند را برای حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا آماده کرده است تا بتواند از اعتبار فوتبال ایران دفاع کند.

به گفته یک منبع آگاه و مسئول در باشگاه مس کرمان اگر بودجه مورد نیاز مدیران بزودی به این باشگاه تزریق نشود، تیم فوتبال مس کرمان علاوه بر شروعی بحرانی در لیگ نهم( که البته احتمال غیبت این تیم نیز وجود دارد)، حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نیز از دست خواهد داد.