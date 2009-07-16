نصرالله گنجعلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بوجود آمده برای تیم فوتبال مس کرمان گفت: اجازه نمی دهیم باشگاه مس کرمان منحل شود و تمام تلاش خود را برای رفع مشکل این تیم به کار می بندیم.

وی با بیان اینکه امشب نشستی اضطراری در استانداری کرمان با حضور وی و مسئولان استانی و باشگاه کرمان برگزار می شود، تاکید کرد: قطعا با حمایت استاندار کرمان، مشکلات باشگاه مس حل شده تا این تیم با قدرت در مسابقات داخلی و خارجی فصل آینده به میدان برود.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان اضافه کرد: همانطور که رئیس جمهوری محترم دستور داده‌اند باید از تیم مس کرمان به عنوان نماینده ایران در فوتبال آسیا حمایت شود و مسئولان استان هم تدابیر لازم را برای حل مشکلات موجود می اندیشند.

گنجعلی خانی در پایان گفت: مشکل بوجود آمده بین مسئولان باشگاه مس و صنایع ملی مس چانه زنی‌های مالی است که امیدواریم این مشکل هم حل شود تا نماینده کرمان بتواند از اعتبار فوتبال ایران و کرمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دفاع کند.