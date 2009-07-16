به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد،‌ سیدهادی سید شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مدیریت از محل پروژه تقویت مکانیزاسیون با هماهنگی و همکاری مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور نسبت به وارد کردن ادوات الگویی برای اولین بار به استان جهت انجام عملیات و فعالیت های کشاورزی اقدام نمود.

وی گفت: این ادوات به منظور ترویج و آموزش نحوه استفاده از آنها به کشاورزان به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال شد.

سید گفت: این دستگاه ها شامل دستگاه کمبینات غلات(سیکلوتیلر) برای محصولات غلات جهت عمیات خاک ورزی در شهرستان شیروان، دستگاه مولد باد(مه پاش ثابت) برای محصولات باغی جهت جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه در شیروان، دستگاه کمبینات غلات(پنوماتیکی) برای محصول غلات جهت آماده کردن زمین و کشت همزمان در شهرستان شیروان، دستگاه ردیفکاری شش ردیفی برای محصولات ذرت و پنبه جهت کشت ردیفی محصول در شهرستان جاجرم می باشد.

وی دیگر محصولات الگویی را پشم چین برای پشم چینی مکانیزه دامی در شهرستان بجنورد، دستگاه نشاء کاری سبزی و صیفی برای محصول گوجه فرنگی در شهرستان فاروج، دستگاه لولر لیزری برای برای تسطیح اراضی در شهرستان شیروان، دستگاه راند بیلر برای بسته بندی کاه ، کلش و یونجه بصورت استوانه درشهرستان فاروج،‌دستگاه کشت مستقیم جهت زراعت ذرت و غیره کاهش عملیات خاک ورزی - کشت دوم در راز و جرگلان و دستگاه کمبینات مکانیکی جهت محصول غلات مستقیم با حداقل خاک ورزی در مانه و سملقان ذکر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین ضریب مکانیزاسیون کشاورزی خراسان شمالی را 1.15 اسب بخار است.

سید افزود: افزایش ضریب مکانیزاسیون و درجه مکانیزاسیون در سطح اراضی باغی، زراعی و شیلات یکی از اهداف سازمان جهاد کشاورزی است که باید ضریب آن تا پایان برنامه چهارم توسعه به 1.2 اسب بخار برسد.

وی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف به توزیع ماشین آلات نیازمندیم که بدلیل پاره ای مشکلات تاکنون محقق نشده است.

سید خاطرنشان کرد: کشاورزی به عنوان محور استقلال بدون در نظر گرفتن نقش ماشین آلات در تولید مفهوم پیدا نمی کند.

وی گفت: مکانیزاسیون کشاورزی نقش مهمی در دستیابی به اهداف تولیدی در زیر بخشهای مختلف بخش کشاورزی دارد و در واقع این نهاده مهم در مرتبه ای بالاتر و به عنوان ابزار و روشهای تولید در خدمت سایر نهادهاو زمینه ساز تولید انبوه محصولات کشاورزی می گردد.

وی افزود: نقس ماشین آلات و فناوری جدید آن چنان تاثیرگذار است که اگر بخواهیم در بخش کشاورزی پیشرفت کنیم باید به نحو مطلوب از فناوری های روز دنیا بهره ببریم.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان شمالی توسعه و ارتقای سطح و درجه مکانیزاسیون، کاربرد علوم و فنون جدید را در جهت کاهش هزینه تولید،‌ افزایش درآمد کشاورزان و کمک به توسعه صنعتی استان و توسعه شرکت های خدمات مکانیزاسیون همچنین بهره وری را از اهداف سازمان جهاد کشاورزی استان برشمرد.