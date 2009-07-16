اعتبارات آبرسانی گلستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده صبح پنجشنبه در بازدید از طرحهای آب گرگان افزود: تامین آب شرب و انتقال آن به شهرها و روستاهای استان کار سنگین و مهمی است و همه دستگاهها باید خود را در این مسئله مسئول بدانند و با هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط حرکت کنند.

وی اظهار داشت: مسئولان استانداری و فرمانداریها نیز در این مهم یار و همکار هستند و از هیچ کوششی در رفع مشکلات طرح‌های آبرسانی دریغ نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دولت به تامین آب شرب شهروندان توجه ویژه‌ای داشته و این بخش از اولویتهای مسئولان است و در اختصاص بودجه خشکسالی به بخش‌های مختلف، طرح‌های آبرسانی از طرحهای مورد توجه است.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: در بحث تامین آب شرب باید با مدیریت مسائل اجتماعی و توجیه مردم آنان را در این مسیر همراه کرد تا با مشکلات کمتری مواجه شویم.

غلامزاده، با تاکید بر مقوله نظارت در اجرای این طرحها از متولیان امر خواست که نظارت مستمر و همیشگی خود را اعمال کنند.



طرح آبرسانی به شهر گرگان از محور سیاهتلو در قالب مخزن 20 هزار مترمکعبی سیاهتلو، مخزن 2 هزار مترمکعبی والش آباد و خط انتقال آب از این محور به گرگان از جمله طرحهایی بود که بازدید شد.