حداد عادل نايب رييس دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين جلسه شوراي فرهنگ عمومي نيز در اين جلسه گزارشي از طرح‌ هاي پژوهشي و عملكرد خود در دوره‌ پنجم فعاليت اين شورا ارايه داد.



اين گزارش‌ها درباره‌ زندگي خانوادگي در ايران، اشتغال زنان، هويت ديني جمع‌ آوري شده بود و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تقدير و تشكل از فعاليت‌هاي اين شورا بر تداوم اين طرح‌ها تاكيد كرد.



در جلسه‌ عصر روز سه ‌شنبه اين شورا با الحاق يك بند به آيين‌ نامه شوراي فرهنگ عمومي، عضويت شهردار تهران يا نماينده وي به اعضاي اين شورا افزوده شد.



در ادامه‌ اين جلسه اختصاص ايجاد ظرفيت قانوني براي ادامه‌ تحصيل قضات حوزوي در رشته حقوق نيز تصويب شد.



بر اساس اين مصوبه قضات فارغ ‌التحصيل حوزه‌ علميه در صورت گذراندن دوره‌ كارآموزي قضايي و دارا بودن حداقل سه سال كار قضايي بر حسب مورد مي‌توانند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد و دكتري در كليه‌ي گرايش ‌ها رشته حقوق شركت كنند و در صورت قبولي، واحد هاي پيش‌ نياز را تا سقف تعداد واحدهاي مجاز در دو نيم سال تحصيلي بگذرانند.

