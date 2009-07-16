به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولهام انگلستان که برای برپایی اردوی آماده سازی پیش فصل راهی استرالیا شده است، شب گذشته در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم "پرث گلوری" رفت و موفق شد میزبان خود را با 5 گل از پیش رو بردارد.

آندارنیک تیموریان، هافبک ایرانی تیم فولهام که با آغاز دور جدید تمرینات این تیم به جمع شاگردان "روی هاجسون" بازگشته است، توانست در دقیقه 84 این بازی گل پنجم تیمش را وارد دروازه حریف استرالیایی کند. دیگر گل‌های تیم فولهام را در مصاف با پرث گلوری اندرو جانسون (17) و اریک نولند (74 و 64، 60) به ثمر رساندند.

تیموریان در دیدار دوستانه اخیر تیم فولهام مقابل ملبورن ویکتوری نیز در ترکیب اصلی این تیم حضور داشت و 78 دقیقه این تیم را در زمین همراهی کرد. او در دقیقه 67 آن بازی موفق شد پاسی را برای "ادی جانسون" ارسال کند که منجر به گل دوم تیم فولهام شد.