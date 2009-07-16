به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور فرهنگی هنری معاونت آموزشی حوزه هنری درباره گستره فعالیتهای معاونت آموزشی حوزه هنری توضیح داد: این معاونت سیاستگذاری و نظارت بر مراکز آموزشی تهران و سایر استانهای کشور را بر عهده دارد و یکی از مهمترین وظایفش تدوین سرفصلهای آموزشی استاندارد و تالیف کتابها و منابع مشخص در راستای رسیدن به عنوانهای آموزشی مشترک است.

محسن غفوریان افزود: تشکیل باشگاه هنرمندان جوان از دیگر برنامه‌های کلان این معاونت است و به شکل مجازی به آموزش هنر و خدمات دهی به هنرمندان جوان اختصاص دارد که در حال حاضر با شروع عضوگیری در این باشگاه کارشناسان در حال سطح‌بندی و تعیین نوع ارائه خدمات و حمایتهای مادی و معنوی برای اعضا هستند.

این مدیر فرهنگی به برنامه اجرایی جشنواره‌ها و همایشهای مرتبط با مقوله آموزش که در دستور کار این معاونت قرار دارد اشاره کرد و گفت: یکی از اهدافی که ما در سال گذشته دنبال کرده‌ایم به چالش درآوردن و حساس کردن اصحاب علم و فرهنگ و هنر نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای رفع مظلومیت از فرهنگ بود که منجر به برگزاری همایش توسعه و تحول در فرهنگ و هنر شد. بنابراین امسال نیز در ادامه این هدف برگزاری دومین دوره این همایش را در دستور کار قرار داده‌ایم.

غفوریان در پایان با اعلام خبر برگزاری دومین جشنواره فرهنگی - هنری "هدی" با هدف ایجاد انگیزه برای ارئه آثار هنرمندان جوان گفت: از دیگر برنامه این معاونت برگزاری دومین جشنواره"هدی" است که سال گذشته در دو سطح دانش آموزی و آزاد در رشته‌های مختلفی چون فیلمنامه، عکس، پوستر، داستان، شعر، نقاشی برگزار شد و شرکت کنندگان با الهام از برخی از آثار شهید مرتضی مطهری به خلق اثر پرداختند که امسال نیز با همین رویکرد به دنبال برگزاری دومین دوره آن هستیم.





