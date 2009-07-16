به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،این اظهارات درحالی ایراد شد که مدودوف برای دیدار از پیشرفت کار ساخت مسجد مرکزی مسکو رفته بود و پس از آنکه از بخشهای تاریخی مسجد و بخش در حال ساخت دیدن کرد جلسه‌ای با روحانیان مسلمان داشت.

وی در این دیدار اهمیت اسلام را در امور داخلی روسیه مورد تأکید قرار دارد و گفت: مسلمانان روسیه در این کشور از احترام و نفوذ برخوردارند. سازمانهای اسلامی سهم مهمی در ترویج صلح در جامعه و فراهم کردن آموزش معنوی و اخلاقی برای مردم و همچنین مبارزه با افراط‌گرایی و بیگانه‌هراسی دارند.

رئیس جمهوری روسیه همچنین اهمیت داشتن نظام آموزش ائمه جماعات و آموزگاران دینی در داخل سازمانهای دینی روسیه را مورد تأکید قرار داد و متعهد شد که دولت به یاری مسلمانان در این زمینه ادامه دهد.

رئیس جمهوری روسیه در دیدار با مفتیان و روسای سازمانهای اسلامی روسیه تأکید کرد: ترویج تساهل نسبت به پیروان سایر ادیان وظیفه مهمی است که باید در رویارویی با اقدامات تروریستی تحقق یابد که این نکته امروز در روسیه مشاهده می‌شود.

دیمتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با مفتیان این کشور گفت: همه چیز در دنیا بسیار پیچیده است، در همین دنیا تنشهای قومی و مذهبی بسیاری وجود دارند و متأسفانه حرکات شدیدی در احساسات افراط گرایانه در بسیاری از مناطق کره زمین مشاهده می‌شوند و باز هم باعث تأسف است که سازمانهای افراط‌گرا در روسیه نیز نسبتاً فعال هستند.

وی اضافه کرد: افراط‌گرایان از شعارهای مختلفی ، اسلامی و غیر اسلامی استفاده می‌کنند و همچنین شعارهایی که هیچ ارتباطی به دین آنها ندارند.

مدودوف یادآور شد: اما این عامل نسبتاً پیچیده است و ثبات وضعیت کشور ما را از بین می‌برد و ما به طور قطع باید این وضعیت را به خاطر داشته باشیم و تمام اقدامات مقتضی را برای خنثی کردن آن به کار گیریم. با درنظر گیری این شرایط وظیفه مشترک ما گسترش ایده های تساهل نسبت به پیروان تمام ادیان و تساهل به طور کلی است تا بتوانیم با سنتها و ارزشهای معنوی و همچنین تنوع فرهنگی تمام مردمی که در یک کشور دارای تعدد قومی زندگی می کنند رویکرد مناسبی داشته باشیم.