فراهانی: شرایط روزگار تاب و توان ماندن را از شکیبایی گرفته بود

این بازیگر باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون در آستانه سالگرد درگذشت زنده‌یاد شکیبایی به خبرنگار مهر گفت: مرحوم شکیبایی از شخصیت‌های خوب سینما و تئاتر و از بازیگران صاحب‌سبک ایران بود. به اعتقاد من لازم بود در دوره اوج ارزش تجربه‌های خود را بیشتر بداند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

فراهانی در ادامه خاطرنشان کرد: ای کاش خسرو بیشتر می‌ماند و تجربه‌های خود را به نسل‌های آینده منتقل می‌کرد. رفتن خسرو شکیبایی از جامعه هنری ایران طبیعی نیست. معتقدم رنجی چند ساله که شرایط بر آن مرحوم حاکم کرده بود تاب و توان ماندن را از او گرفت.

وی یادآور شد: اولین اثری که زنده‌یاد شکیبایی به صورت حرفه‌ای در تئاتر اجرا کرد در نمایش "سنگ و سورنا" نوشته بنده بود که توسط خانم پرتوی همسر استاد عباس جوانمرد کارگردانی شد. بازی زیبای شکیبایی را در کنار خود در آن نمایش همیشه به خاطر دارم، زیرا بسیار زیبا و دوست‌داشتنی ایفای نقش کرد.