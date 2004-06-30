100 ميليون تن ظرفيت بازار بالقوه فولاد در اطراف ايران وجود دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، رييس سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران در روز بزرگداشت صنعت و معدن گفت: صنايع وابسته به معادن ايران از نظر بازار هيچ مشكلي در داخل و خارج از كشور نخواهند داشت.

وي نبود اطلاعات كامل از سرزمين را يكي از مشكلات بخش معدن در ايران ذكر كرد و افزود: در برنامه چهارم توسعه بايد حركت جدي در اكتشاف ذخاير معدني كشور انجام شود.

وي با اشاره به توليد روزانه 200 ميليون متر مكعب توليد گاز تصريح كرد: اين رقم كه با طرحهاي توسعه عسلويه به 700 ميليون متر مكعب خواهد رسيد.

وي گفت: در آينده محدوديت هاي جدي براي صدرو گاز از ايران وجود دارد و يكي از راههاي اساسي براي مصرف گاز توليدي در ايران توسعه صنايع متالوژي در كشور است.

موذن زاده با اشاره به رويكرد استراتژي توسعه صنعتي كشور براي تبديل سياست جايگزيني واردات به توسعه صادرات گفت: صنايع متالوژي نخستين بخشهايي هستند كه مي توانند در اين راه پيشقدم باشند.

وي با اشاره به اينكه در سال گذشته 5/9 ميليون تن فولاد در ايران توليد و با واردات اين محصول 5/13 ميليون تن فولاد در كشور مصرف شده است، تصريح كرد: با توجه به روند توسعه صنعتي كشور هنوز ظرفيت زيادي در بازار ايران براي جذب فولاد وجود دارد.