به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی چهارشنبه شب در نشست ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی افزود: اگر پیش بینی های لازم در جهت مقابله و مدیریت بلایا صورت نگیرد باید تنها به این گفته که غافلگیر شدیم و معذرت می خواهیم اکتفا کرد که البته دردناک است.

وی با اشاره به امکانات بسیار خوب دستگاه های اجرایی استان در راستای مقابله با حوادث غیرمترقبه، تصریح کرد: امروز هر مسئول سیاسی در هر حوزه جغرافیایی به عنوان پاسخگوی افکار عمومی مسئولیت دارد حوادث غیرمترقبه را پیش بینی و اقدامات عملی برای رسیدن خسارات به حداقل ممکن را انجام دهد.

استاندار آذربایجان شرقی از فرمانداران خواست: ‌مسئولیت حوادث غیرمترقبه در شهرستان ها را در بین سطوح پائین مدیریتی توزیع کرده و تمرین مقابله با بحران ها را افزایش دهند.

بیگی همچنین با تاکید بر بهره مندی مسئولان از مشارکت عمومی تصریح کرد: اتکا به نیروی فوق العاده مردم و سازماندهی آنان برای استفاده از مشارکت عمومی ضروری است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به توان نیروهای مسلح در کمک به مدیریت بحران ها، استفاده بهینه از امکانات این نیروها را خواستار شد و در عین حال تاکید کرد:‌باید ادبیات مشترکی بین اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه با نیروهای مسلح پایه ریزی شود تا به این ترتیب بازدهی کار به حداکثر ممکن برسد.