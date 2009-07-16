حمیدرضا عاطفی فر، ‌دبیر اجرایی همایش جوان ایرانی و خودباوری به خبرنگار مهر در تبریز گفت: از ‌950 مقاله واصل شده به دبیرخانه این همایش 40 مقاله توسط کمیته علمی برای حضور در بخش مسابقه این همایش انتخاب شد.

وی افزود: هیئت داوران همایش جوان ایرانی و خودباوری نیز شش مقاله را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کرده و صاحبان این مقالات را شایسته تقدیر دانستند.

به گفته دبیر اجرایی این همایش،‌ مهرانه راست بازرگان از گرگان با نگارش مقاله ای با موضوع هویت ایرانی، ‌اسلامی و خودباوری ملی مقام نخست را از آن خود کرد و حمیده دلاویز از منطقه عجبشیر با درج مقاله ای در همین زمینه رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

به گفته وی، غلامعلی قانع از منطقه بناب و میکائیل رسول زاده از منطقه میانه نیز با تالیف مقاله هایی با موضوع مشابه نقش آموزش و پرورش در تقویت خودباوری جوانان و نوجوانان به ترتیب رده های سوم و چهارم را در اختیار گرفتند.

عاطفی فر افزود: همچنین جایگاه پنجم این همایش به منصوره یزدانی از منطقه بناب به دلیل نگارش مقاله ای در زمینه هویت ایرانی، اسلامی و خودباوری ملی تعلق گرفت.

وی تصریح کرد: پرویز باغبانی از منطقه عجب شیر نیز با درج مقاله ای تحت عنوان تاثیر پیشرفت علمی و فناوری در افزایش خودباوری جوانان و نوجوانان، مقام ششم را به خود اختصاص داد.

دبیر اجرایی همایش جوان ایرانی و خودباوری یادآور شد: این همایش با حضور 400 مشاور جوان نواحی و مناطق آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و با هدف حفظ و اشاعه هویت ملی و دینی،‌ایجاد علاقه در بین جوانان به منظور کسب خودباوری و نیز آگاهی یافتن نسل جوان از چگونگی نقش آفرینی دولتمردان در تقویت خودباوری برگزار شد.