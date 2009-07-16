به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی انگلیس اعلام کرد دولت این کشور در حال بررسی راههای جایگزینی منابع انرژی و استفاده از منابع برگشت پذیر است.

به گفته این مقام، این کشور تا سال 2020 یک سوم انرژی مورد نیاز خود را از این منابع تامین خواهد کرد. "اد میلی باند" در ادامه اعلام کرد طرحهایی برای جایگزینی منابع انرژی در دست اقدام است که به ویژه در زمینه تامین برق کشور به اجرا در می آید.

وی از طرح ایجاد 400 هزار "محیط کار سبز" در سال آتی میلادی به عنوان یکی از این طرحها نام برد. این در حالی است که اجرای چنین طرحهایی برای مصرف کنندگان انگلیسی به معنای پرداخت صورتحسابهای سنگین خواهد بود.

انگلیس موظف است تا سال 2020 میلادی میزان تولید گازهای گلخانه ای خود را دو سوم مقدار کنونی برساند، از این رو باید دست کم 15 درصد از برق تولیدی خود را از طریق منابع دیگر انرژی تامین کند.