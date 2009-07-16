دبیر ستاد عمره دانشجویی در گفتگو با مهر: دانشجویی درمکه آنفلوآنزای خوکی نگرفته/ ایجادسفرهای دانشجویی به عتبات

به گزارش خبرنگار مهر، آنفولانزای خوکی در حال حاضر مهمترین معضلی است که زائران خدا با آن روبرو هستند و این امر با اعزام دانشجویان پسر ایرانی به عمره مفرده همزمان شده است. دبیر ستاد عمره دانشجویی به سئوالات خبرنگار مهر در این خصوص پاسخ داده است. محمد زارع به دیگر سئوالات مهر در زمینه فعالیتهای ستاد عمره دانشجویی نیز پاسخ داده است.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: در خصوص عمره دانشجویی و اینکه این سفر از چه زمانی و چگونه راه اندازی شد توضیح دهید.

- محمد زارع : عمره دانشجویی از سال 76 به همت حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس کنونی مجلس راه اندازی شد و در آن سال نخستین اعزام را با دو کاروان شروع کردیم و سهمیه به مرور به پنج هزار، 10 هزار و در نهایت 26 هزار نفر افزایش پیدا کرد.

* چرا عمره دانشجویی را انتخاب کردید؟

- به دلیل تاثیر گذاری معنوی که در عمره دانشجویی وجود داشت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و بعثه مقام معظم رهبری اعتقاد ویژه ای به این سفر داشتند. سفر عمره دانشجویی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین سفرها نه تنها در سطح دانشجویی بلکه درسطح کشور است و به نظر می رسد نظام می تواند برای ابعاد فرهنگی آن سرمایه گذاری وسیعی کند تا این فضای معنوی در میان دانشگاهها و دانشجویان گسترش یابد.

* از زمان آغاز اعزام دانشجویان به عمره دانشجویی تا به امروز چه تعداد دانشجو به عمره دانشجویی اعزام شده اند؟

- در مجموع و با عمره سال جاری بیش از 150 هزار نفر دانشجوی دختر و پسر از سال 1376 تا به حال به عمره دانشجویی اعزام شده اند.

* با توجه به میزان استقبال و تاثیرگذاری عمره دانشجویی چرا سهمیه دانشجویان افزایش پیدا نمی کند؟

- اگر بخواهیم به نسبت عمره کشور حساب کنیم عمره دانشجویی ظرفیت پذیرش مناسبی دارد اما این کمبود و در عین حال افزایش روز افزون تقاضا در عمره عادی کشور نیز وجود داشته است. عمره دانشجویی از ابتدا در دانشگاههای کشور جا نیفتاده بود و این میزان تقاضا وجود نداشت اما رفته رفته این روند افزایش یافت به طوریکه در عمره سال جاری بیش از 505 هزار نفر از دانشجویان ثبت نام کرده بودند. سازمان حج و زیارت تا جائی که توانسته است این سهمیه را افزایش داده به طوریکه در سال گذشته سهمیه به دو برابر یعنی از 16 هزار به 27 هزار نفر افزایش یافته است.

* آیا برنامه ای برای افزایش ظرفیت ها دارید؟

- امیدوار هستیم با پیگیری ها و مساعدت سازمان حج و زیارت ان سهمیه برای سال آینده افزایش پیدا کند.

* یعنی به چه میزان؟

- به طور دقیق و یا حتی حدودی نمی توان گفت که این میزان چه قدر خواهد بود اما امیدواریم با اعلام بعثه مقام معظم رهبری و همکاری سازمان حج و زیارت سهمیه سال آینده افزایش پیدا کند.

* آیا در ستاد حج عمره دانشجویی بررسی هایی در خصوص میزان تاثیرگذاری این عمره انجام شده است؟

- در حال حاضر در چند حوزه در حال بررسی این تاثیر بر روی دانشجویان هستیم. نظر سنجی هایی که از دانشجویان انجام می شود، ارزیابی که روحانیون و مدیران کاروانهای دانشجویی انجام می دهند و ارزیابی که مسئولان مرتبط در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری انجام می دهند از این جمله است. این بررسی ها تا به امروز نشان داده است که این سفر یکی از تاثیرگذارترین سفرهای عمره بوده است اگر چه میزان تاثیر و حداقل ها و حداکثرها در میان دانشجویان متفاوت است. به عنوان مثال دانشجویانی که بیشتر به مسائل مذهبی معتقد هستند تاثیر بلندمدت تری از این سفر می گیرند اما بدون شک هر فردی که در سفر عمره دانشجویی حاضر است بهره و تاثیر کافی از این سفر را دریافت می کند.

* آیا سفرهای مشابهی مانند عتبات عالیات و سوریه هم در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پیش بینی شده است؟

- در حل حاضر سفرهای مشابه حج عمره دانشجویی در نهاد برای دانشجویان انجام می شود اما مانند عمره دانشجویی با این وسعت و حجم انجام نمی شوند و بسیار محدود هستند اما پیگیر این هستیم که سفر دانشجویی به عتبات را هم راه اندازی کنیم و در حال حاضر پیگیری هایی انجام شده است که امیدواریم بتوانیم به زودی زمینه های این سفر دانشجویی را فراهم کنیم.

* آنچه در این سفر دیده می شود حساسیت دانشجویان نسبت به مسائل شیعه و سنی است، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای دامن نزدن به اختلافات میان شیعه و سنی چه برنامه هایی برای حل سئوالات و مسائل دانشجویان پیش بینی کرده اید؟

- همان طور که مقام معظم رهبری فرموده اند در خصوص بحثهای میان شیعه و سنی نباید به مشکلات دامن زد و اختلافات را گسترش داد زیرا مشکل ما در عربستان با اهل سنت نیست بلکه این وهابیت است که برای ما مشکل ایجاد می کند. همانقدر که آنها بر روی دانشجویان ما کار می کنند ما هم برای پاسخگویی به شبهات دانشجویان برنامه ریزی کرده ایم و اقداماتی انجام شده است که از آن جمله انتشار کتب و جزوات و لوح های فشرده ای برای رفع ابهامات پیش از سفر و در حین سفر بر اساس نیاز سنجی ها است.

* از جمله نگرانی هایی که در خصوص عمره دانشجویی امسال وجود دارد بحث بیماریها به خصوص آنفولانزای خوکی است، آیا پیشگیریها و تمهیدات لازم در این زمینه انجام شده است؟

- خانواده های دانشجویان مطمئن باشند که هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و تا امروز نیز مشکلی برای دانشجویان ایجاد نشده است. البته این خطر وجود دارد به همین خاطر اطلاع رسانی ها و آموزش ها پیش از سفر به دانشجویان داده شده است و حتی از طرف هیئت پزشکی تمهیدات لازم برای دانشجویان در محل اقامت آنها پیش بینی شده است.

گفتگو: مسعود فاضلی (مکه مکرمه)