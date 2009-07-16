به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مظفری‌خواه مدیر کتابخانه پندار درباره برنامه‌های کتابخوانی این مرکز گفت: مسابقه کتابخوانی "نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی در پیوندهای عاطفی خانواده" ویژه عموم و مسابقه مقاله‌نویسی "آسیب‌شناسی اینترنتی"‌ برای نوجوانان و جوانان از جمله برنامه‌های این مرکز به شمار می‌رود.

وی افزود: "کارگاه نقاشی و خلاقیت" از دیگر برنامه‌های ویژه گروه سنی کودک و نوجوان با موضوع "شهروندی" است که روزهای 25، 28 و 30 تیرماه برگزار خواهد شد.

مدیر کتابخانه پندار یادآور شد: این برنامه‌ها تا پایان تیرماه ادامه دارد و علاقمندان می‌توانند با توجه به گروه سنی که در آن قرار دارند در این مسابقات شرکت کنند.

وی در پایان با اشاره به دو طرح "پیک کتاب محله" و "پیام‌رسان کتاب" که به‌صورت منطقه‌ای و رایگان در حال اجرا هستند عموم شهروندان را به استفاده از برنامه‌های فرهنگی و مسابقات کتابخانه‌ای این مرکز دعوت کرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های این مرکز می‌توانند به کتابخانه پندار به نشانی انتهای شهرک هوا نیروز، بلوار گلها، بوستان نسترن مراجعه کنند.