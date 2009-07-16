فرصت ایران برای گفتگو محدود است/ لزوم اتخاذ تصمیمات سخت علیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، "کارل بیلت"، گفت : ایران حداکثر تا چند ماه به منظور یافتن راه حلی برای حل موضوع هسته ای خود فرصت دارد و جامعه جهانی در چند ماه آینده باید تصمیمهای سختی را درباره ایران بگیرد.

بیلت که در پارلمان اروپا سخن می گفت، در اظهاراتی مداخله جویانه با اشاره به تحولات داخلی ایران اعلام کرد : این ناآرامی ها سبب پیچیده تر شدن روابط اتحادیه اروپا با ایران شده است و اتحادیه اروپا در صورتی که ایران پیشنهاد گروه 1+5 را برای توقف غنی سازی و بازفراوری اورانیوم نپذیرد، اقدامات سختی را در پیش خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه سوئد در عین حال افزود: مسائلی وجود دارد که ما باید آنها را با گفتگو حل کنیم، اما این گفتگوها به هیچ وجه نمی تواند به حل تمام مسائل فیمابین ایران و غرب کمک کند.

اظهارات بیلت نخستین واکنش اتحادیه اروپا به مهلت چند ماهه ای است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته برای توقف برنامه غنی سازی ایران تا ماه سپتامبر خبر داد.

در همین رابطه روز گذشته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز با اعلام مجدد آمادگی کشورش برای گفتگو با ایران تاکید کرد ایران فرصت محدودی برای پذیرش این پیشنهاد دارد.

وی که در شورای روابط خارجی آمریکا سخن می گفت، مدعی شد اظهاراتش برای گفتگوی مستقیم با ایران نباید به عنوان ضعف تلقی شود.

کلینتون گفت : دولت آمریکا استفاده از دیپلماسی را ترجیح می دهد و اکنون زمان اقدام است.

وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال مدعی شد کشورش از کاربرد زور برای آنچه وی از آن به دفاع از خود و متحدانش یاد کرد فروگذار نخواهد کرد.

وی بار دیگر ایران را به گزینش دو راه به زعم خود همراهی با جامعه جهانی و یا انزوا دعوت کرد.

این دیپلمات آمریکایی در عین حال به زعم خود گفت یران در صورت احیای اعتماد جامعه جهانی می تواند از حق استفاده از انرژی هسته ای مسالمت آمیز برخوردار باشد.