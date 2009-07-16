به گزارش خبر نگار مهر در خرم آباد، علی احسان علیخانی در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه منطقه غرب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ضرورت اجرایی کردن طرح تحول بنیادین به تشریح برنامه ها و راهبردهای دفتر مشاوره تربیتی تحصیلی پرداخت و اظهار داشت: وظیفه جدیدی که دفتر مشاوره وزارت آموزش و پرورش به عهده مشاوره دوره عمومی گذاشته است، آموزش، توانمند سازی، جذب و ساماندهی نیروی انسانی در حوزه پرورشی و مشاوره است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در دوره تلفیق کارشناسی مقاطع که قبلا وظیفه آموزش، توانمندسازی، جذب و ساماندهی نیروی انسانی در حوزه پرورشی را به عهده داشته است حذف شد و پس از آن متولی خاصی در حوزه معاونت پرورشی برای این امر تعریف نشده است.

رئیس کارگروه معاونان پرورشی و تربیت بدنی منطقه یک کشور خاطرنشان کرد: با توجه به بحث و تبادل به عمل آمده در چهارمین جلسه کارگروه منطقه غرب کشور پیشنهاد می شود ماموریت جذب و ساماندهی نیرو به حوزه مشاوره عمومی واگذار شود.

علیخانی یادآور شد: یکی از مواردی که اکنون در دستور کار قرار گرفته است جمع آوری و تحلیل نظرات کارشناسی پیرامون این ماموریت جدید است.