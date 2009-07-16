به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر پنجشنبه در جلسه اتاق فکر استان افزود: دستگاههای اجرایی استان باید هدفگیری لازم را در تعیین و استخراج شاخصها مدنظر قرار دهند و بر مبنای آن حرکت کنند.

وی اظهار داشت: باید در تدوین برنامه پنجم توسعه و رسیدن به قله آرمانی 1404، مشخص شود که به کجا می خواهیم برویم.

به گفته محمودزاده، راهکارهای رسیدن به این قله که در دور سوم سفر هیئت دولت مورد توجه است، مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار گلستان بیان داشت: باید نسبت به استخراج شاخصهای ایده آل از میانگین کشوری و استانهایی که دارای رتبه بالاتر هستند اقدام شود.

وی یادآور شد: در این شاخصها باید فاصله استان گلستان با سایر استانها مشخص شود و در این زمینه برنامه ریزی شود.

تدوین برنامه پنجم توسعه استان و بررسی راهکارهای دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در این نشست بررسی شد.