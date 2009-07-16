محمد حسین صفار هرندی در حاشیه دومین همایش اندیشه های آسمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: احتمال حضور من در کابینه دولت دهم 50 درصد است ، گرچه تصمیم اصلی را رئیس جمهور برای ماندن و یا رفتن وزرا می گیرد.

وزیر ارشاد گفت: رئیس جمهور تصمیم گرفته که کابینه دولت دهم قویتر از این دولت باشد و هنور ماندن من مشخص و قطعی نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه مطلب فوق اضافه کرد: تصمیم به ماندن یا جابجایی وزرا بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در این دوره از قویترین ظرفیتها و امکانات برای دولت دهم استفاده می کند.

