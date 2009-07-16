به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سجاد حاج علیانی معاون وزیر مسکن و شهرسازی در بیست و دومین جلسه شورای تأمین مسکن استان که ظهر پنجشنبه در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: از آنجا که منابع مورد نیاز بخش مسکن مهر در سطح ملی تأمین شده است برای پرداخت تسهیلات در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: براساس تصمیم شورای عالی مسکن کشور تمامی تسهیلات مسکن مهر در بخش های آماده سازی و ساخت به طور متمرکز از طریق بانک مسکن پرداخت می شود و تنها آن دسته از پرونده هایی که در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و ملی تشکیل شده و درمرحله دریافت تسهیلات هستند از این قاعده مستثنی هستند.

حاج علیانی با اشاره به ضوابط و شرایط تعیین شده در بخش مسکن مهر گفت: برای تسریع در ساخت و ساز و تسهیل شرایط متقاضیان در این طرح مسئله تراکم ساخت یا ارزش افزوده معنا ندارد و تراکم ساخت در پروژه های مسکن مهر تا سقف 240 درصد پیش بینی و پیشنهاد شده است تا هزینه بیشتری به متقاضیان تحمیل نشود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: پرداخت 50 درصد هزینه پروانه ساختمانی و 150 هزار تومان برای خدمات مهندسی از دیگر یارانه هایی است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای واجدان شرایط طرح مسکن مهر درنظرگرفته شده است.

حاج علیانی با اشاره به هزینه های خدماتی طرح مسکن مهر اظهار داشت: دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات به پروژه های مسکن مهر باید همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند چون این طرح از پروژه های مهم و اصلی دولت در سطح کشور است.

وی افزود: یک سوم از هزینه ارائه خدمات توسط دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات استانی و مابقی آن از طرف وزارتخانه در فاصله زمانی دو تا سه سال تأمین و پرداخت خواهد شد.

در ادامه سیدعلی اکبر طاهایی استاندار قزوین با تأکید بر استمرار جلسات شورای مسکن استان تصریح کرد: مسکن مهر از جمله طرح های مهم و ملی است که چرخه اشتغال را رونق خواهد داد.

استاندار افزود: بانک ها باید همچون گذشته در پرداخت تسهیلات در اجرای پروژه های بخش مسکن همکاری و مشارکت جدی داشته باشند و پیگیری های لازم را برای تسریع در این حوزه انجام دهند.

در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در بخش مسکن مهر توسط نادر محمدزاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و صادق سیاهپوش مدیرکل تعاون استان ارائه شد.