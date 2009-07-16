به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، قانون فوق در 27 خرداد ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده واحده قانون اصلاح ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 آمده که بندهای شش ،هفت وهشت ماده مذکور اصلاح وچهار بند ودو تبصره به آن الحاق شده است .

در بندهای اصلاحی صدور شناسنامه ملی المثنی نوبت اول 100 هزار ریال ،صدور شناسنامه وکارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم ونوبت های بعدی 200 هزار ریال و صدور کارت شناسایی ملی 2 هزار و500 ریال تعیین گردیده است .

در بند های الحاقی صدور شناسنامه رایانه ای 20 هزار ریال ، صدور گواهی فوت 10هزار ریال ، صدور گواهی مشخصات واعلام شماره ملی 10 هزار ریال و صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه 50 هزار ریال تعیین شده است .

همچنین در تبصره های الحاقی آمده که در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک واسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد .

در تبصره دیگری از بند الحاقی نیز آمده است : به وزارت کشور اجازه داده می شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم وپس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان وصول وبه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند..