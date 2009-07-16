1300 تن ماهی سردآبی و گرمابی در استان قزوین تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، یوسف جلوخانی عصر پنج شنبه در همایش بهداشت و پیشگیری از بیماریهای ماهیان سردآبی اظهار داشت: در سال گذشته هزار و 83 تن ماهی سردآبی در 116 استخر پرورشی در این استان تولید شد که امسال پیش بینی می شود میزان تولید به یک هزار و 300 تن افزایش یابد.

وی افزود: در زمینه پرورش و تولید ماهیان گرمآبی نیز در سال گذشته 271 تن انواع ماهی شامل کپور، آمور، فیتو فاک و سرگنده تولید شد که این میزان امسال به 371 تن افزایش خواهد یافت.

جلوخانی یادآور شد: در سال گذشته 206 میلون تومان تسهیلات در بخش شیلات هزینه شد که امسال این اعتبارات به 180 میلیون تومان کاهش یافته است.

مدیر شیلات استان قزوین، توسعه پرورش ماهی و جلوگیری از بیماریهای آبزیان را از اولویتهای برنامه شیلات دانست و عنوان کرد: با برگزاری دوره های آموزشی و همایشهای تخصصی تلاش می کنیم ضمن مبارزه اصولی با بیماریهای انگلی آبزیان، نسبت به افزایش کیفی تولید ماهی نیز اقدام کنیم.

مصطفی اخلاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیگر سخنران این همایش نیز از رشد 10 برابری واحدهای پرورش ماهی در طول سالهای 79 تا 83 خبر داد و اظهار داشت: با مبارزه جدی با بیماریهای انگلی، عفونی و غیر عفونی باید هزینه تولید و ضایعات این بخش را کاهش دهیم.

این محقق و پیشکسوت شیلات کشور افزود: برای پیشگیری از بیماریها به طور معمول از دو روش فیزیکی با تعویض مکان ماهیها و جریان الکتریسیته و روش شیمیایی استفاده می شود که متاسفانه روش شیمیایی (با استفاده از نمک طعام در غلظت 2 هزار ppm ) بیشتر مورد استفاده پرورش دهندگان ماهی قرار می گیرد که درصورت استفاده از نقطه نظر کارشناسان می توانند هزینه را کمتر کنند.

در ادامه این همایش در خصوص راههای افزایش تولیدات، مبارزه علمی با بیماریهای آبزیان، حمایت از صنعت شیلات بحث و تبادل نظر شد.