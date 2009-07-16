به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین ظهر پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای ضمن ابراز تاسف از این حادثه مصیبت بار با خانواده بازماندگان اظهار همدردی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: سانحه ناگوار سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی شهر قزوین که به جان باختن 168 تن از هموطنان عزیز و تعدادی از اتباع کشور ارمنستان منجر شد موجب تاثر و تاسف شدید گردید.

در ادامه پیام تسلیت نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین آمده است: اینجانب این حادثه اندوهبار را به مقام معظم رهبری، خانواده های محترم داغدیده و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده از خداوند متعال و رحمان برای درگذشتگان رحمت و آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

آیت الله باریک بین در این اطلاعیه از مسئولان وزارت راه و ترابری درخواست کرده است تمامی مساعی خودرا برای کشف علت این واقعه به کار گرفته و افکار عمومی را نیز از این مسئله مطلع کنند.