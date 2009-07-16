احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امداد گران جمعیت هلال احمر عملیات جمع آوری اجساد را آغاز کرده اند افزود: امدادگران در شعاع 4 کیلومتری محل سقوط هواپیما جعبه سوم سیاه هواپیما را پیدا کردند.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور افزود: هم اکنون امدادگران این جعبه را به نیروهای امنیتی سازمان هواپیمایی تحویل داده اند.



پیش از این نماینده وزیر راه و رئیس کارگروه بررسی سانحه سقوط هواپیمای کاسپین "نقص فنی" را دلیل احتمالی سقوط هواپیمای توپولف در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود: دلیل این سانحه احتمالا خطای خلبان نبوده و قطعا دلایل واقعی وقوع این سانحه در کمترین زمان ممکن به مردم اعلام خواهد شد.

صبح چهارشنبه هواپیمای توپولف 154 هواپیمایی کاسپین با شماره پرواز 7908 که از تهران برخاسته بود در اطراف استان قزوین سقوط کرد و تمامی 168 سرنشین آن در این سانحه جان سپردند.