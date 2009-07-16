ایران کشور مرجع بیماریابی تب برفکی منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید محسن دستور ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر کشور ما در زمینه بیماریابی تب برفکی در بین کشورهای منطقه به عنوان کشور مرجع به شمار می‎رود.

وی با اشاره به اهمیت قرنطینه‌های دامی در زمینه کنترل بیماری‌های دامی و جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا، بیان کرد: با توجه به پیاده‌سازی شبکه اینترنتی قرنطینه دامی و با تلاش کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور، با استفاده از سامانه GIS کلیه وسایلی که با اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی مبادرت به نقل و انتقال دام در هر نقطه کشور داشته باشند، از طریق این سامانه قابل پیگیری هستند و این مهم کمک بسیار زیادی در ردیابی بیماری‌های احتمالی خواهد داشت.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر دامپزشکی خراسان رضوی با توجه به تجربیات و امکانات موجود، در حال ارائه تکنولوژی و تجربه علمی خود به کشورهای آسیای میانه است و این روند همچنان در حال گسترش است.

وی گفت: در حال حاضر جمعیت دامی کشور به لحاظ پوشش سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به طور کامل تحت پوشش این سامانه قرار گرفته و هم اکنون به دنبال آن هستیم تا کلیه واحدهای تولید و پرورش طیور نیز تحت پوشش آن قرار گیرند.

دستور ادامه داد: یکی از معضلات کنونی جهت برقراری امنیت غذایی جامعه، فاسد شدن فرآورده‌های خام دامی در اثر عدم رعایت ضوابط بهداشتی در مراحل تولید، توزیع و عرضه است که علاوه بر خسارات اقتصادی نقش بسزایی در بروز مسمومیت‌های غذایی و عفونت‌های دستگاه گوارش دارد.

وی از صدور مجوز اولین مرکز پخش فرآورده‌های خام دامی با ظرفیت روزانه 15 هزار کیلوگرم در روز در مشهد خبر داد و گفت: ایجاد چنین مراکزی به حفظ زنجیره تولید تا عرضه، نظارت و کنترل مطلوب‎تر در پخش این فرآورده‌ها کمک شایانی خواهد کرد که نتیجه آن تامین سلامت و بهداشت جامعه که از اهداف اصلی دامپزشکی می‌باشد، خواهد بود.

دستور تصریح کرد: در حال حاضر سه مرکز دیگر در استان متقاضی صدور پروانه پخش فرآورده‌های خام دامی هستند که در صورت رعایت ضوابط و تکمیل تجهیزات، امکانات، تایید دامپزشکی استان، پروانه فعالیت برای این واحدها نیز در آینده‌ای نزدیک صادرخواهد شد.