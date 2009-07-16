ایران کشور مرجع بیماریابی تب برفکی منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید محسن دستور ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر کشور ما در زمینه بیماریابی تب برفکی در بین کشورهای منطقه به عنوان کشور مرجع به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت قرنطینههای دامی در زمینه کنترل بیماریهای دامی و جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا، بیان کرد: با توجه به پیادهسازی شبکه اینترنتی قرنطینه دامی و با تلاش کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور، با استفاده از سامانه GIS کلیه وسایلی که با اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی مبادرت به نقل و انتقال دام در هر نقطه کشور داشته باشند، از طریق این سامانه قابل پیگیری هستند و این مهم کمک بسیار زیادی در ردیابی بیماریهای احتمالی خواهد داشت.
مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر دامپزشکی خراسان رضوی با توجه به تجربیات و امکانات موجود، در حال ارائه تکنولوژی و تجربه علمی خود به کشورهای آسیای میانه است و این روند همچنان در حال گسترش است.
وی گفت: در حال حاضر جمعیت دامی کشور به لحاظ پوشش سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به طور کامل تحت پوشش این سامانه قرار گرفته و هم اکنون به دنبال آن هستیم تا کلیه واحدهای تولید و پرورش طیور نیز تحت پوشش آن قرار گیرند.
دستور ادامه داد: یکی از معضلات کنونی جهت برقراری امنیت غذایی جامعه، فاسد شدن فرآوردههای خام دامی در اثر عدم رعایت ضوابط بهداشتی در مراحل تولید، توزیع و عرضه است که علاوه بر خسارات اقتصادی نقش بسزایی در بروز مسمومیتهای غذایی و عفونتهای دستگاه گوارش دارد.
وی از صدور مجوز اولین مرکز پخش فرآوردههای خام دامی با ظرفیت روزانه 15 هزار کیلوگرم در روز در مشهد خبر داد و گفت: ایجاد چنین مراکزی به حفظ زنجیره تولید تا عرضه، نظارت و کنترل مطلوبتر در پخش این فرآوردهها کمک شایانی خواهد کرد که نتیجه آن تامین سلامت و بهداشت جامعه که از اهداف اصلی دامپزشکی میباشد، خواهد بود.
دستور تصریح کرد: در حال حاضر سه مرکز دیگر در استان متقاضی صدور پروانه پخش فرآوردههای خام دامی هستند که در صورت رعایت ضوابط و تکمیل تجهیزات، امکانات، تایید دامپزشکی استان، پروانه فعالیت برای این واحدها نیز در آیندهای نزدیک صادرخواهد شد.
نظر شما