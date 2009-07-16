به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مدیر کل غرب اروپا وزارت خارجه در ملاقات با سفیر فرانسه اظهار داشت: سرکوب گسترده معترضان به سیاستهای سارکوزی وضعیت غیر قابل قبولی از حقوق بشر را برای فرانسه که همواره دفاع از آن را ادعا می کند به همراه داشته و جمهوری اسلامی ایران آن را محکوم می کند.

وی تصریح کرد: خشونتهای وحشیانه و غیر متعارف پلیس فرانسه در برخورد با مردمی که نسبت به شرایط جاری زندگی خود ناراضی و معترض هستند نمی تواند جوابگوی حقوق شهروندی باشد.

معاون مدیر کل غرب اروپا وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: مقامات فرانسه بهتر است به جای دخالت در امور داخلی سایر کشورها صدای اعتراض مردم خود را بشنوند و پاسخی غیر از خشونت به آنها بدهند.

سفیر فرانسه نیز در این دیدار اعلام کرد که مطالب مطروحه را به مقامات کشورش منتقل خواهد کرد.

از زمان روی کار آمدن سارکوزی، فرانسه به صورت مقطعی دچار شورش ها، نهضتهای دانشجویی و اعتصابات کارگری بوده است. سیاستهای نادرست و نژادپرستانه سارکوزی موجب شده تا در مقاطع مختلفی موجی از نارضایتی سراسری فرانسه را در بر گیرد.