مازندران می تواند قطب تولید نرم افزارهای رایانه ای در کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران در ساری افزود: مازندران با وجود طبیعت بکر منطقه مستعد توسعه صنایع سبز است.

وی خاطرنشان کرد: فناوری اطلاعات و نانوتکنولوژی در مازندران جایگزین صنایع آلاینده می شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه نزدیکی مازندران به پایتخت و دسترسی راحت تر شرکت های معتبر سخت افزاری زمینه تولید نرم افزارهای رایانه ای را در استان فراهم خواهد کرد، تصریح کرد: مازندران با دارا بودن 91 واحد دانشگاهی و 180 هزار دانشجو می تواند موتور محرک صنعت نرم افزار کشور در مازندران را با بکارگیری جوانان مستعد فراهم آورد.

کریمی با بیان اینکه تفکر توسعه فناوری اطلاعات در بین دولتمردان و نخبگان فناوری اطلاعات باید در جامعه نهادینه شود یادآور شد: در سند توسعه مازندران صنعت سبز استان به عنوان محور کلیدی توسعه صنعتی است.

رئیس کارگروه پژوهش، فناوری اطلاعات و تحول اداری استان مازندران با اعلام اینکه مقدمات زیرساختی لازم برای توسعه فناوری نانو در مازندران فراهم شده است، افزود: با توجه به نیاز جهان به تولیدات نرم افزاری فرصت صادرات نرم افزاری از طریق شرکت های فناوری اطلاعات فراهم می شود.

استاندار مازندران با اشاره به ایجاد مراکز رشد فناوری در دانشگاههای استان اظهار داشت: توسعه مراکز رشد در دولت نهم مضاعف شده است.

کریمی همچنین از افتتاح مرکز رشد فناوری دانشگاه منابع طبیعی ساری به زودی در مرکز استان خبر داد و گفت: پارک های فناوری در مازندران با تقویت مراکز رشد افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر تقویت توسعه فناوری اطلاعات در بین دستگاههای اجرایی مازندران افزود: آی تی باید در بین آحاد مردم و کارکنان ادارات استان نهادینه شود.

وی با بیان اینکه سند توسعه استان را بر اساس فناوری اطلاعات تدوین کردیم خاطرنشان کرد: توسعه فناوری اطلاعات در مازندران با همکاری شرکت های کامپیوتری استان محقق خواهد شد.