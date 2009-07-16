100 اردوی جهادی سازمان جوانان هلال احمر در خراسان رضوی برپا می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمد قاسمی زهان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این اردوها در سالن اجتماعات هلال احمر نیشابور افزود: در سال گذشته 77 طرح کاروزان نیکوکاری با حضور پنج هزار نفر از جوانان در سطح روستاهای استان برپا شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: این کاروان با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان عضو جمعیت با برگزاری کلاسهای آموزشی، دوره تخصصی و نشستهای جوانان در قالب اردوهای مختلف در روستاها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از 10 کشور حادثه خیز جهان است از ماموریت جدی هلال احمر برای آموزش مباحث امدادی در روستاها خبر داد تا در زمان بروز حادثه تلفات کم شود.

قاسمی مرمت فضاهای اجتماعی به خصوص مذهبی و آموزشی، توزیع بسته‌ های فرهنگی، تجهیز روستاها به جعبه کمکهای اولیه و کپسول آتش ‌نشانی را از دیگر فعالیت‌های هلال احمر دانست.

وی خاطرنشان کرد: آموزشهای همگانی امدادی برای پنج هزار نفر، ایجاد 36 کتابخانه، تاسیس و تجهیز 29 فضای ورزشی، مرمت 36 فضای آموزشی، ارائه خدمات رایگان پزشکی و بسته‌ های دارویی از دیگر خدمات اردوهای جهادی هلال احمر در سطح روستاها در سال گذشته است.

وی اعزامهای هلال احمر را در سه سطح منطقه‌ ای، استانی و شهرستانی و رویکرد خدماتی عنوان و افزود: متاسفانه نگاه عامه مردم به هلال احمر به وقت سیل و زلزله است، در صورتی که ما در سطوح درمانی و آموزشی همیشه فعال هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر عضو جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در سراسر کشور هستند.

همچنین رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: اولین اردوی جهادی جوانان جمعیت نیشابور در روستای ماروس بخش میان جلگه برگزار می‌شود.

محمد دامنجانی از اهدای یک دستگاه رایانه برای مدرسه روستا و اقدام به ساخت یک باب حمام برای یک معلول ساکن در این روستا خبر داد.

وی افزود: امروز به هر یک از دختران دانش‌آموز این روستا یک دستگاه چرخ خیاطی و به هر یک از پسران دانش‌ آموز یک دستگاه دوچرخه اهدا می‌ شود.