عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: انجام استعفا در کادر فنی و مدیریتی صنعت مس کرمان شایعه است و هیچ استعفایی در کار نیست.

وی با اشاره به اینکه عده ای به دنبال حاشیه سازی هستند و چشم به اتفاقاتی که در باشگاه رخ می دهند دوخته اند تا نهایت سوء استفاده خود را ببرند، افزود: این افراد دستشان از منافع باشگاه مس قطع شده است و در جریان این حاشیه سازی ها به رسیدن به اهداف خود فکر می کنند.

وی اضافه کرد: به هیچ کس اجازه نمی دهم تا وقتی که هستم در امور باشگاه دخالت کند و تا وقتی که بدانم حضور در تیم مثمر ثمر است با قدرت می ایستم و به کسی اجازه نمی دهم هر کاری که دوست دارد، انجام دهد.

برهانی نژاد افزود: شب گذشته با حضور استاندار کرمان به همراه مسئولان هیئت مدیره باشگاه و معاون مالی شرکت مس در استانداری کرمان جلسه داشتیم و همه مسئولان برای حل مشکل مس قول همکاری دادند.

وی با تشکر از استاندار کرمان گفت: وی تمام سعی خود برای همکاری و کمک به تیم مس را بکار بسته است و این مایه دلگرمی باشگاه است.

برهانی نژاد اضافه کرد: طبق قول مسئولان مس بودجه مورد نیاز مس تا روز شنبه به حساب باشگاه واریز می شود.

وی در خصوص مصاحبه مظلومی در زمینه استعفای وی و تعدادی از بازیکنان عنوان کرد: مظلومی اگر حرفی زده در زمان عصبانیت بوده است و پاره کردن قرارداد بازیکنان روی نداده است و در حال حاضر نیز مظلومی و سایر بازیکنان در حال استراحت هستند.

مدیر باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: آبروی خود را برای موفقیت مس وسط گذاشته ام و یک قدم نیز عقب نخواهم نشست.

وی با بیان اینکه در فصل گذشته نیز تعدادی از افراد اقدام به پخش شایعاتی در خصوص مس کردند، گفت: اما این افراد در نهایت دیدید که این تیم مس بود که به جام باشگاههای آسیا صعود کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی برجذب 5 بازیکن با هزینه 2.5 میلیارد تومان گفت: شاید باشگاههای بزرگ تر با پولهایی که دریافت می کنند توان پرداخت این مبلغ را داشته باشند اما حتی مجموع تیم ما مبلغی نزدیک به 2.5 میلیارد تومان را نیز دریافت نکرده است.