۲۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۴۹

پایگاههای امداد و نجات در استان زنجان تجهیز می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: در راستای ارتقا سطح خدمات امداد رسانی جاده ای، دو دستگاه کانکس توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های این استان خریداری و تحویل جمعیت هلال احمر زنجان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از پایگاههای جاده ای سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان افزود: کانکس های تحویلی به جمعیت هلال احمر بر اساس مصوبات کمیسیون امداد و نجات جاده ای، کمیته ایمنی و تصادفات جاده ای استان از طرف این اداره کل با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال تهیه شده است. 

وی ادامه داد: همچنین به منظور تجهیز پایگاههای امداد و نجات جاده ای استان زنجان، تجهیزاتی به ارزش 90 میلیون ریال شامل تجهیزات پزشکی غیر مصرفی، تحویل اورژانس و جمعیت هلال احمر استان زنجان شده است.

علی اکبری یادآور شد: در محورهای ارتباطی استان زنجان تعداد 10 پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر و تعداد 23 پایگاه فوریتهای پزشکی اورژانس مستقر است.

کد مطلب 913476

