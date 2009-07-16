پایگاههای امداد و نجات در استان زنجان تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از پایگاههای جاده ای سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان افزود: کانکس های تحویلی به جمعیت هلال احمر بر اساس مصوبات کمیسیون امداد و نجات جاده ای، کمیته ایمنی و تصادفات جاده ای استان از طرف این اداره کل با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال تهیه شده است.

وی ادامه داد: همچنین به منظور تجهیز پایگاههای امداد و نجات جاده ای استان زنجان، تجهیزاتی به ارزش 90 میلیون ریال شامل تجهیزات پزشکی غیر مصرفی، تحویل اورژانس و جمعیت هلال احمر استان زنجان شده است.

علی اکبری یادآور شد: در محورهای ارتباطی استان زنجان تعداد 10 پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر و تعداد 23 پایگاه فوریتهای پزشکی اورژانس مستقر است.