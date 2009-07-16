95 مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی عصر پنج شنبه در جلسه پیگیری روند مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی 250 مصوبه برای توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصویب شد، افزود: از این تعداد 27 مورد در دست اقدام، 128 مورد در دست پیگیری است و در مورد 95 مصوبه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل همزمانی سفر دور دوم سفر هیئت دولت به استان با تعطیلات نوروزی و انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر مصوبات این دور مربوط به پیگیری مکاتبه ای در خصوص میزان اعتبارات دستگاههای اجرایی از بودجه سال 88 بود.

داریانی با اشاره به اینکه در دور اول سفر هیئت دولت به استان 171 مصوبه به همراه 23 توافقنامه به تصویب رسیده بود، ادامه داد: 96 درصد از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری در استان آذربایجان غربی تحقق یافته و چهار درصد از آنها در حال پیگیری است.

وی عمده مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری را مربوط به وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش، بهداشت، جهاد کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و نفت عنوان کرد و بیان داشت: به ترتیب 13،20، 19، 28، 14، 14و 16 مصوبه برای نمایندگی این وزارتخانه ‌ها در آذربایجان غربی به تصویب رسیده است.

داریانی اظهار داشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان آذربایجان غربی 202 هزار نامه مردمی به هئیت دولت رسیده که برخی از ادارات نامه‌های ارجاعی را هنوز تحویل نگرفته ‌اند.