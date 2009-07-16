به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر درمان تامین اجتماعی غرب استان تهران در این مراسم اظهار داشت: به مناسبت هفته تامین اجتماعی بخش جدید اورژانس بیمارستان البرز در کرج افتتاح و به بهره برداری رسید ک با آغاز به کار این بخش تعداد تختهای بستری از 17 عدد به 40 تخت افزایش پیدا کرد.

دکتر علی نوحه گر افزود: در مجموع از جمعیت چهار میلیون نفری در غرب استان تهران دو میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که در راستای جلب رضایت و افزایش ارائه خدمات این بخش با اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان برای ساخت ارتقا یافت.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش دیالیز این بیمارستان در حال احداث است و 280 میلیون تومان برای خرید 10 دستگاه دیالیز هزینه شده که تاکنون سه دستگاه دیالیز تحویل و هفت دستگاه دیگر طی ماه آینده به بیمارستان ارائه می شود.

نوحه گر بیان داشت: هم اکنون حدود 800 بیمار دیالیزی در غرب استان تهران وجود دارد که دو سوم این بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و برای درمان بیماری خود مجبور به مراجعه به بیمارستهای شهر تهران می باشند که این امر علاوه بر اتلاف زمان، هزینه های زیادی را بر بیماران تحمیل می کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کرج عنوان کرد: برای راه اندازی بخش دیالیز شش نفر از پرسنل این بخش برای طی دوره آموزشی در بیمارستهای فیروزگر و فیاض بخش شماره چهار تامین اجتماعی معرفی شدند تا آموزشهای لازم را فراگیرند.

وی ادامه داد: روزانه بیش از 400 بیمار به بخش اورژانس بیمارستان البرز در کرج مراجعه می کنند که طی هفت سال گذشته این بخش تنها 17 تخت داشت که هم اکنون به 40 تخت افزایش پیدا کرد.

این مسئول یادآور شد: برای تهیه 23 تخت افزوده شده به بخش اورژانس اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال هزینه شده است.

نوحه گر اعلام کرد: همچنین برای تکمیل کادر پرسنل در شهریور و مهرماه سال جاری با اعلام عمومی آزمون استخدامی برگزار می شود تا نیروهای مجرب جذب شوند.

مدیر درمان تامین اجتماعی غرب استان تهران اظهار داشت: راه اندازی 25 تخت در بخشهای Post icu و Post ccu و راه اندازی بخش قلب از برنامه های آتی اجرایی در این بیمارستان است.

وی افزود: درمانگاهی در شهر ملارد شهرستان شهریار از مصوبات سفر اول رئیس جمهور در حال احداث است که با هماهنگی شورا و شهرداری این شهر زمین این بیمارستان تامین شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین در شهرستان 300 هزار نفری رباط کریم که فاقد مرکز تامین اجتماعی بود، پلی کلینیک تخصصی در حال انجام مراحل احداث است.