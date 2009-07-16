ابراز همدردی جامعه ورزش عراق با خانواده های قربانیان سانحه سقوط هواپیمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، وزیر جوانان و ورزش عراق جان باختن شماری از اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان ایران در سانحه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری را به مسئولان ورزش کشورمان تسلیت گفت.



جاسم محمد جعفر در پیام تسلیتی برای مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، مراتب همدردی و همبستگی جامعه ورزش عراق را به سبب این حادثه تلخ ابراز کرد.



در این پیام تسلیت آمده است : به ورزشکاران ایرانی، ضایعه از دست دادن برخی از همبازیان خود را در این حادثه دردناک تسلیت می گویم و از خداوند متعال، غفران و بخشش برای قربانیان و صبر و بردباری برای بازماندگان مسئلت می نمایم.

بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای توپولف شرکت هواپیمایی کاسپین که روز چهارشنبه 24 تیر از تهران عازم ایروان- پایتخت ارمنستان- بود 153 مسافر و 15 سرنشین آن در حوالی قزوین جان باختند.