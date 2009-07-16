شبکه گذاری گاز در کرمان 53 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبر مهر در کرمان، محمد جعفر نعمت الهی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان خردادماه سال جاری شش هزار و 385 کیلومتر شبکه گذاری در این استان انجام شده که 110 کیلومتر آن مربوط به ماه خرداد است.

نعمت الهی خاطرنشان کرد: میزان نهایی اجرای خطوط انتقال گاز در استان کرمان 587 کیلومتر خواهد بود.

وی افزود: تاکنون تعداد 29 شهر و 129 روستای از نعمت گاز برخوردار شده اند و کار گازرسانی به 90 روستای دیگر نیز در مرحله اجرا و انجام است.

وی با اشاره به نصب 186 هزار انشعاب در کرمان گفت: این تعداد انشعاب نصب شده ظرفیت اشتراک پذیری را به رقم نهایی 301 هزار مشترک می رساند.

وی از آمادگی کامل این شرکت برای حضور در نمایشگاه هفته دولت خبر داد و افزود: با توجه به شعار عدالت محوری دولت نهم تلاش و سعی شرکت گاز کرمان در راستای افزایش جمعیت تحت پوشش استان کرمان قرار دارد.