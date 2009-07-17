نشست نقد عکس در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، در این نشست عکس های با موضوع مستند اجتماعی و طبیعت از مریم آل مومن، بهروز قادری، علی دیوانی و امین شیرازی به معرض نمایش و نقد بررسی قرار گرفت .
یکی از عکاسان استان در این نشست اظهار داشت: در حوزه نقد، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، که در حوزه هنری سعی بر آن می شود با بیان رایج و معیارهای استاندار نقد عکس، ملاکهای ارزشیابی و ارزش گزاری هنری عکس ها گرفته شده را ارائه کرد.
مصطفی قربانی افزود: عکاسهای گرفته شده توسط این عکاسان از ساختار قوی برخوردارند واین هنرمندان درعکسهای خود سعی دارند برای ارتباط عناصر بصری اهمیت بیشتری قائل شوند .
به گفته وی برگزاری این جلسات زمینه رشد و تعالی هنرمندان، افزایش سواد بصری، هدایت و حمایت از هنرمندان عکاس را فراهم می کند.
خانه عکاسان حوزه هنری چهارمحال و بختیاری پیش از این چندین نمایشگاه گروهی با موضوعات مختلف برپا کرده است .
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