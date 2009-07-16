به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد ظهر پنجشنبه در اولین گردهمایی کارشناسان باغبانی شهرستانها افزود: کارشناسان متولی مربوطه باید کار نظارت در این باغها را بر عهده داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه باغبانی در استان فارس و سطح کشور همچنین تولیدات باغی نیز تصریح کرد: برای توسعه باغبانی که مبنی بر استانداردهای ملی باشد باید دانش فنی و بومی را در این بخش به کار گیریم و با رعایت اصول کارشناسی و استانداردها در تولید نهال رتبه استان را در تولیدات این بخش ارتقا دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به موضوع خشکسالی در استان فارس نیز خاطرنشان کرد: با مصرف بهینه و بهره وری در منابع آب می توان از این بحران خارج و با تجهیز منابع در بخش باغبانی و استفاده از اعتبارات خشکسالی در جهت توسعه باغبانی گام برداشت.

به گزارش مهر، در این جلسه کارشناسان در خصوص توزیع نهال یارانه ای به شهرستانها، تبدیل اراضی زراعی به باغی، بیمه محصولات، اعمال شرایط مقابله با خشکسالی و ارائه روشها و راهکارهای مربوطه تبادل نظر کردند.