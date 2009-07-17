برخورد با سوء استفاده کنندگان از نام و آدرس اینترنتی دانشگاه پیام نور

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: ‌دفتر حقوقی دانشگاه به طور جدی پیگیر سوء استفاده برخی سایتها و مراکز از نام دانشگاه پیام نور برای ثبت نام در دوره های مختلف است و از افراد خاطی شکایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: برخی سایتها با درج عناوینی مانند معرفی به عنوان وب سایتی جهت خدمات رسانی و پاسخگویی در مورد ثبت‌ نام و نحوه و شرایط ورود به دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و یا امکان خرید اینترنتی دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد از نام دانشگاه پیام نور سوء استفاده می کنند که این امر با واکنش دانشگاه روبرو خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: این امر مربوط به حیثیت دانشگاه است که نباید به آن لطمه ای وارد شود و از اعتماد افراد به دانشگاه سوء استفاده شود.

وی اضافه کرد: تمام سایت‌های اطلاع رسانی که به شکل مستقیم از متقاضیان وجه دریافت می کنند به هیچ عنوان مورد پذیرش دانشگاه پیام نور نیستند و تنها وب سایت مرجع برای اطلاع رسانی، پورتال رسمی دانشگاه پیام نور است.