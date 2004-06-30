برقراري مقررات منع رفت و آمد در شهر نجف

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازمنابع خبري، دولت عراق بدون اعلام رسمي در چند شهر حالت فوق العاده برقرار كرد.

منابع آگاه اعلام كردند: هيئت وزيران عراق آماده است تا در دو روز آينده در برخي از مناطق عراق حالت فوق العاده را تحت نام " قانون دفاع از سلامت ملي" اعلام كند.

پليس عراق امروز پس از بروز درگيري مسلحانه ميان گشتي هاي پليس و شبه نظاميان مقتدي صدر، مقررات منع رفت و آمد را در از ساعت 9 شب تا شش صبح برقراركرد.



بر اثراين درگيري ها مغازه ها و اماكن تجاري به حالت تعطيل درآمد و شبه نظاميان مقتدي صدر در خيابانهاي شهر نجف كه شاهد حضور تعداد زيادي از گشتي هاي پليس بود، استقرار پيدا كردند.



در همين حال غالب الجزائري فرمانده پليس شهر نجف گفت: در چند عمليات پليس دراين شهر دهها نفر از عناصر خرابكار بازداشت شدند كه در ميان آنها تعدادي از اتباع بيگانه نيز ديده مي شود.



شبكه الجزيره در اين باره خبر داد: در اين عمليات يك تبعه ليبي نيز بازداشت شد كه به عضويت در سازمان القاعده اعتراف كرد.

پيش از اين اياد علاوي نخست وزير دولت موقت عراق از امكان برقراري حالت فوق العاده در تمام نقاط كشور سخن به ميان آورده بود.

درهمين حال برخي منابع در وزارت دفاع عراق اعلام كردند: 20 هزار افسر و نظامي ارتش سابق كه منحل شده بود، به فعاليت در ارتش جديد عراق بازخواهند گشت تا اميدهاي تشكيل نيروهاي واكنش سريع باشند.



ستاد مشترك ارتش عراق از برخي از افسران و نظاميان ارتش سابق دعوت كرد تا به ارتش و سازمان هاي نظامي جديد عراق بپيوندند.

اين در حالي است كه واحد هاي مختلف ارتش عراق در حال تكميل است، پيش بيني مي شود شمار اعضاي واحدهاي اصلي، گارد ملي و گروه واكنش سريع تا پايان سال آينده ميلادي به حدود 70 هزار نفر برسد.



رئيس ستاد مشترك ارتش عراق در اين زمينه اعلام كرد: گارد ملي عراق در حال حاضر گروه هايي از نيروهاي دفاع شهري سابق را شامل شده است؛ نيروهاي واكنش سريع نيز شامل 8 هزار تن است كه اكثريت آن را اعضاي ارتش سابق عراق تشكيل مي دهند كه آموزش هاي خاصي را براي مقابله با با هر گونه وضعيت بحراني در كشور فراگرفته اند.